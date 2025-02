छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू: चिकन की दुकानों पर 3 महीने तक प्रतिबंध, बिक्री पर पाबंदी

नारी डेस्क: छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद, पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री करने वाली सभी दुकानों को रविवार को बंद रखा गया। नगर निगम की टीम शहर में इन दुकानों की लगातार निगरानी कर रही है ताकि बर्ड फ्लू के फैलाव को रोका जा सके।

चिकन दुकानों पर 3 महीने तक प्रतिबंध अपर कलेक्टर रवि राही ने बर्ड फ्लू को लेकर एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत शहर के कुछ इलाकों को 'संक्रमित जोन' और 'सर्विलेंस जोन' में बांटा गया है।

'संक्रमित जोन' में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और उनकी आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इस जोन की सीमा 1 किलोमीटर तक तय की गई है, जो शासकीय पोल्ट्री फार्म बेलादुला रायगढ़ से विभिन्न दिशाओं में फैली है।

10,500 birds culled and buried in Baloda due to bird flu scare. Poultry farm owners will be given adequate compensation, said KK Dhruv, Additional Director, Veterinary Services, Chhattisgarh yesterday pic.twitter.com/uLVxruzwCI

इसके अलावा, 'सर्विलेंस जोन' में भी पोल्ट्री और उससे जुड़े उत्पाद जैसे मुर्गा, अंडे आदि की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इस जोन की सीमा 1 से 10 किलोमीटर तक होगी।

बर्ड फ्लू के मामले में कार्रवाई रविवार को शहर के पोल्ट्री उत्पादों की दुकानों को बंद रखा गया। नगर निगम की टीम समय-समय पर इन दुकानों का निरीक्षण कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि बिक्री पर लगे प्रतिबंध का पालन किया जाए। शनिवार शाम को शहर के चिकन बाजार में पशु चिकित्सा और नगर निगम की संयुक्त टीम ने जांच की। इस दौरान करीब 139 मुर्गियां जब्त की गईं, जिन्हें नष्ट किया गया।

The Centre on January 23 said that bird flu in poultry farms have been confirmed in nine states so far. The infected states include Kerala, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, Uttarakhand, Gujarat, Uttar Pradesh and Punjab. pic.twitter.com/wucvy0WCCQ