Bigg Boss 18 finale : किसके सिर सजेगा ट्रॉफी का ताज? टॉप-2 कंटेस्टेंट्स के नाम आए सामने

नारी डेस्क: ‘बिग बॉस 18’ अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 19 जनवरी को इस पॉपुलर रियलिटी शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला है। दर्शक बेसब्री से यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि इस बार का विजेता कौन बनेगा। फिलहाल घर के अंदर 6 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, जो फिनाले की रेस में बने हुए हैं। इनमें ईशा सिंह, रजत दलाल, करणवीर मेहरा, विवियन डीसेना, अविनाश मिश्रा और चुम दरांग शामिल हैं।

‘बिग बॉस’ से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर देने वाले पेज ‘बिग बॉस तक’ के अनुसार, इस सीजन के टॉप-2 कंटेस्टेंट्स के नाम का खुलासा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रजत दलाल और विवियन डीसेना ने टॉप-2 में अपनी जगह बना ली है। हालांकि, इस खबर की आधिकारिक पुष्टि फिनाले एपिसोड में ही होगी।

फिनाले एपिसोड की शुरुआत होने में अब कुछ ही समय बचा है। इस शो में दर्शकों को काफी ड्रामा और उत्साह देखने को मिला है। हाल ही में घर में कंटेस्टेंट्स की जर्नी वीडियो दिखाई गई, जिसे देखकर सभी भावुक हो गए। खासतौर पर विवियन डीसेना अपनी जर्नी वीडियो देखकर इमोशनल हो गए।

फिनाले से पहले ‘बिग बॉस’ के घर में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। लेकिन इस बार मीडिया द्वारा सवाल कंटेस्टेंट्स से नहीं, बल्कि उनके सपोर्टर्स से किए जाएंगे।

विवियन डीसेना को सपोर्ट करने के लिए बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट और अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन घर में आएंगे। ईशा सिंह को सपोर्ट करने उनके भाई बिग बॉस के मंच पर मौजूद होंगे। रजत दलाल को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूबर एल्विश यादव भी नजर आएंगे।

बिग बॉस का फिनाले हमेशा से ही चर्चा का विषय रहता है और इस बार भी यह फिनाले दर्शकों के लिए खास होने वाला है। कौन सीजन का विनर बनेगा, यह जानने के लिए दर्शकों को बस कुछ घंटे और इंतजार करना होगा।

🔥 @BiggBoss 18 Finale Promo 🥵 #KaranVeerMehra with #ShilpaShirodkar Ji and #VivianDsena dancing on "Yeh Bandhan Toh" Song😭🎀



Last Dance Performance😍By #ChumVeer "Teri Baaton Me Aesa Uljhha Jiya" Song🫰 #Avisha#BiggBoss18 #AvinashMishra #EishaSinghpic.twitter.com/yn4eH0YxUE