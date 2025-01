अंजना रहमान का निधन: "परिणीता" फेम एक्ट्रेस ने 60 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा

नारी डेस्क: नेशनल अवॉर्ड विनिंग बांग्लादेशी एक्ट्रेस अंजना रहमान का निधन हो गया है। अंजना रहमान के निधन की खबर से सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। वह 60 साल की उम्र में 3 जनवरी 2025 को इस दुनिया से विदा हो गईं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अंजना रहमान का निधन शुक्रवार की आधी रात को करीब 1:10 बजे हुआ। पिछले कुछ दिनों से वह जीवन रक्षक उपकरण पर थीं और ढाका, बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीब यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती थीं। 1 जनवरी को उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन 3 जनवरी को उनका निधन हो गया।

National Film Award winning actress Anjana Rahman has passed away. She died at 1:10 am on Saturday, while undergoing treatment at BSMMU Hospital in the capital. She was 60. #Anjana #death #actresseshttps://t.co/zvuGR9M8yv