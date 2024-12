वोट को लेकर एक्साइटेड अक्षय कुमार सुबह- सुबह पहुंच गए बूथ, इन सितारों ने भी किया मतदान

नारी डेस्क: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहले वोट देने वालों में से एक हैं। मतदान सुबह करीब 7 बजे शुरू हुआ और बॉलीवुड से सबसे पहले पहुंचने वालों में 'खिलाड़ी' स्टार अक्षय कुमार शामिल थे। भारतीय नागरिकता मिलने के बाद विधानसभा में उन्होंने पहला वोट डाला था, ऐसे में उनकी एक्साइटमेंट देखने लायक थी।

स्टार मतदान केंद्र पर जाते समय काले रंग की शर्ट और बेज रंग की ट्राउजर और सफेद स्नीकर्स मेंनजर आए। उन्होंने मतदान केंद्रों के पास खड़े फोटोग्राफरों का भी 'गुड मॉर्निंग' कहकर अभिवादन किया। पिछले साल अक्षय ने अपनी कनाडाई नागरिकता छोड़ने और अपना भारतीय पासपोर्ट वापस लेने की बात कही थी।वोट देने के बाद अभिनेता ने अपनी इंक लगी उंगली को फ्लॉन्ट किया और लोगों से वोट डालने की अपील भी की।

