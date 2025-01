नारी डेस्क: नए साल के मौके पर एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को खास तोहफा दिया है। अब चुनिंदा विमानों में 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए भी यात्री वाई-फाई के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे यात्रा के दौरान सोशल मीडिया, ब्राउज़िंग और परिवार-दोस्तों से संपर्क करना और भी आसान हो गया है।

Chat, browse and stay up to date with the latest news at 35,000 feet.



In our commitment to customer satisfaction, Air India now offers complimentary in-flight Wi-Fi on domestic and international flights.



