सोनाक्षी सिन्हा न्यू ईयर पर हुई ट्रोल, सोशल मीडिया पर बवाल क्या हुआ उनके पुराने बयान का?

नारी डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इस बार अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार उनकी खुशी पर सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हाल ही में, सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर का जश्न मनाया और इस दौरान एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे दोनों आतिशबाजी का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए सोनाक्षी ने लिखा, "हमारा हैप्पी न्यू ईयर हो गया। सिडनी से हैप्पी न्यू ईयर।" हालांकि, इस वीडियो के चलते उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का कारण

वीडियो में सोनाक्षी और उनके पति को खुश होकर आतिशबाजी का आनंद लेते देखा गया। हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और उन्हें ‘दोगला’ और ‘पाखंडी’ तक कह डाला। उनका कहना था कि सोनाक्षी ने दिवाली के दौरान पटाखों को लेकर जो प्रतिक्रिया दी थी, वही उनकी अब की सोच से मेल नहीं खाती। लोग यह सवाल उठा रहे थे कि अगर सोनाक्षी दिवाली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ हैं, तो फिर वे न्यू ईयर के मौके पर क्यों आतिशबाजी का आनंद ले रही हैं?

Meet Bollywood's flop self declared rowdy Sonakshi Sinha. Honestly, where does she find the audacity to call herself "Sona"? She is as useless as the letter "T" in Tsunami.pic.twitter.com/4U30pWiGbO — Maya 🇮🇳 (@TheMehtaji) January 1, 2025

पुराना पोस्ट: दिवाली पर पटाखों को लेकर कड़ी टिप्पणी

सोनाक्षी का एक पुराना इंस्टाग्राम पोस्ट भी इस ट्रोलिंग के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। दिवाली के दौरान, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें अपने घर की बालकनी से वह पटाखों को फूटते हुए देख रही थीं। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा था, "हवा ऐसी दिख रही है। मैं पटाखे फोड़ रहे उन सभी लोगों से पूछना चाहती हूं कि क्या आप लोग पागल हो क्या?" इस पोस्ट के जरिए सोनाक्षी ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई थी। अब, वही पोस्ट उन्हें मुसीबत में डाल रहा है क्योंकि न्यू ईयर पर आतिशबाजी का लुत्फ उठाते हुए उन्होंने वही काम किया, जिसकी वह दिवाली पर आलोचना कर चुकी थीं।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

सोनाक्षी की ट्रोलिंग के बाद, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर आलोचना कर रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि उन्होंने दिवाली के दौरान पटाखों को लेकर जो बयान दिया था, वह अब पूरी तरह से बेमानी हो गया है। एक यूजर ने लिखा, "आप दिवाली पर पटाखों को लेकर इतना शोर मचाती हैं, लेकिन न्यू ईयर पर वही आतिशबाजी एंजॉय कर रही हैं। यह तो दोगलापन है।"

#SonakshiSinha is trolled online after she shared a video of herself and husband #ZaheerIqbal enjoying New Year fireworks.



The #Bollywood actress previously criticised those setting off fireworks and causing air pollution during Diwali.



pic.twitter.com/AN9nMG1LsF — Cinemania (@CinemaniaIndia) January 1, 2025

हालांकि, सोनाक्षी के कुछ फैंस ने भी उनका बचाव किया है। उनका कहना है कि एक्ट्रेस ने इतनी पटाखे नहीं फोड़े हैं और वह अपनी राय बदलने का अधिकार रखती हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि सोनाक्षी ने सिर्फ एक उत्सव के रूप में आतिशबाजी का आनंद लिया और यह जरूरी नहीं कि वह अपनी दिवाली की राय से पलट जाएं।

सोनाक्षी का कदम: कमेंट सेक्शन बंद किया

इतनी ट्रोलिंग के बाद, सोनाक्षी ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट्स पर कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया है, ताकि वह और उनके फैंस इन आलोचनाओं का जवाब न दें। एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट को इस तरह से शेयर किया कि वह अपनी निजी जिंदगी के फैसले पर किसी से जवाबदेही नहीं रखना चाहतीं।

Firecrackers on New Year produce Oxygen for Actress Sonakshi Sinha. pic.twitter.com/ChzV9xI8sV — Anshul Saxena (@AskAnshul) January 1, 2025

सोनाक्षी सिन्हा की ट्रोलिंग का यह मामला यह दिखाता है कि आजकल सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बात भी काफी बड़ा मुद्दा बन सकती है। एक्ट्रेस के लिए यह एक उदाहरण बन गया है कि कैसे उनके पुराने बयान और उनके वर्तमान कार्यों के बीच विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि, फैंस का कहना है कि हर इंसान की राय बदल सकती है और वह अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं।