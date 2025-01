आग के संकट के बीच कैंसिल नहीं हुआ Oscar, इस बार  Los Angeles के नाम होगा समारोह

नारी डेस्क: लॉस एंजिल्स में लगी विनाशकारी जंगली आग के बावजूद, 97वें ऑस्कर अवॉर्ड समारोह रद्द नहीं होगा। आज ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेशन का अनाउसमेंट होने वाली है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 2 मार्च को होने वाले आगामी 2025 ऑस्कर समारोह के लिए नए अपडेट साझा किए हैं। कैलिफोर्निया में चल रहे जंगल में लगी आग के संकट के मद्देनजर, अकादमी लॉस एंजिल्स को विशेष श्रद्धांजलि देने की योजना बना रही है, जिसे "सपनों का शहर" और फिल्म उद्योग का दिल कहा जाता है।

