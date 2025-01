निया शर्मा पार्टी: आग से खेलते हुए वायरल हुईं एक्ट्रेस, ट्रिप पर आई चोट

नारी डेस्क: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस निया शर्मा हमेशा अपनी स्टाइल और बेबाक अंदाज के लिए सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में निया ने अपनी एक ट्रिप के वीडियोज और फोटोज शेयर किए हैं, जो अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गए हैं। इन वीडियोज में निया शर्मा आग से खेलती हुई नजर आ रही हैं, जिससे उनके फैंस काफी हैरान हैं। आइए जानते हैं इस ट्रिप की पूरी कहानी।

निया शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपनी एक ट्रिप की तस्वीरें और वीडियोज शेयर किए, जिसमें वह आग से खेलती हुई नजर आ रही हैं। इन वीडियोज में निया, आग के साथ स्टंट करती हुई दिख रही हैं और इससे साफ पता चलता है कि उन्हें एडवेंचर और नए अनुभवों का शौक है। उन्होंने इन वीडियोज के साथ कैप्शन में लिखा, "आग से खेलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है बस। और हर ट्रिप पर इंजरी होना तो जरूरी है। अब 2024, पिछला साल है।"

“Playing with fire, Nia Sharma? Well, you are the fire that can set the whole universe ablaze! 🔥✨#FireQueen #NiaSharma #Unstoppable #BoldAndBeautiful #BurningBright” pic.twitter.com/OjzJ4nGCyn