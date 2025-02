महाकुंभ 2025: हेमा मालिनी ने महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन किया पवित्र स्नान, कहा- "यह मेरा सौभाग्य है

नारी डेस्क: बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने 2025 के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उन्हें इस पवित्र स्नान का अवसर मिला। साथ ही उन्होंने सभी का धन्यवाद भी किया।

हेमा मालिनी त्रिवेणी संगम पर पहुंचीं, जहां उन्होंने अन्य श्रद्धालुओं के साथ पवित्र स्नान किया। इस दौरान जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज और योग गुरु बाबा रामदेव भी स्नान करने के लिए उपस्थित थे। स्नान के बाद, हेमा मालिनी ने कहा, "यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे यह मौका मिला, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहां लाखों लोग आए हुए हैं, और मैं भी इस पवित्र स्थान पर स्नान कर पाई, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं।"

#WATCH | #MahaKumbh2025 | BJP MP Hema Malini took a holy dip at Triveni Sangam on Mauni Amavasya today Acharya Mahamandaleshwar Swami Avdheshanand Giri Maharaj of Juna Akhara and Yog guru Baba Ramdev also took holy dip today pic.twitter.com/aYDWDiGCWr

मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में दूसरा शाही स्नान हो रहा था, लेकिन इस दौरान भारी भीड़ के कारण रात 1 बजे भगदड़ मच गई। लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे थे और भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, जबकि 10 लोगों की मृत्यु की भी खबर आई। इस स्थिति को देखते हुए अमृत स्नान को स्थगित कर दिया गया। फिलहाल, स्थिति अब सामान्य हो गई है और स्नान जारी है।

VIDEO | Maha Kumbh 2025: Actor and BJP MP Hema Malini (@dreamgirlhema) takes holy dip in Sangam, Prayagraj on the occasion of 'Mauni Amavasya', says, "I am feeling great. I never had such an experience before. Today is a very special day. I am fortunate to take the holy dip… pic.twitter.com/SBXop5WXdV