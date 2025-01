क्या अंडा खाने से हो सकता है बर्ड फ्लू? जानें क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स

नारी डेस्क: अमेरिका में बर्ड फ्लू (H5N1) के कारण पहली मौत के बाद, यह सवाल उठ रहा है कि क्या बर्ड फ्लू के दौरान अंडा खाना सुरक्षित है। इस लेख में हम जानेंगे कि क्या अंडे बर्ड फ्लू फैलाने का कारण बन सकते हैं और इस दौरान किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए।

बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लूएंजा (HPAI) कहा जाता है, एक प्रकार का वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों में फैलता है। हाल ही में, अमेरिका के लुइसियाना राज्य में H5N1 वायरस के कारण पहली मौत हुई। मौत का कारण उस व्यक्ति का जंगली पक्षियों से संपर्क था। हालांकि, अब तक यह वायरस इंसानों से इंसानों में फैलने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन पक्षियों से संपर्क से बचने की सलाह दी जा रही है।

