ग्लैमरस और यंग लुक पाने के लिए राशा थडानी का फिटनेस रूटीन जानें

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी इन दिनों अपनी खूबसूरती और फिटनेस को लेकर चर्चा में हैं। जल्द ही वह फिल्म 'आजाद' से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। उनका आइटम सॉन्ग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। राशा न केवल अपने टैलेंट के लिए, बल्कि अपने फिटनेस रूटीन और डाइट प्लान के लिए भी जानी जाती हैं।

आज की युवा लड़कियों के लिए राशा थडानी एक प्रेरणा बन चुकी हैं। अगर आप भी टीनएज में राशा की तरह यंग और ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, तो उनके फिटनेस और डाइट प्लान को फॉलो कर सकती हैं। आइए जानते हैं, राशा थडानी की फिटनेस और खूबसूरती का राज।

राशा बचपन से ही अपनी फिटनेस को लेकर बेहद सतर्क रही हैं। टीनएज में ही उन्होंने अपनी फिटनेस को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अक्सर उन्हें जिम के बाहर स्पॉट किया जाता है। जिम में वह नियमित रूप से कार्डियो एक्सरसाइज और वेटलिफ्टिंग करती हैं। ये दोनों एक्सरसाइज उनकी फिटनेस को बेहतर बनाने में मदद करती हैं।

राशा थडानी को आउटडोर एक्टिविटी बहुत पसंद है। उनकी पसंदीदा एक्टिविटीज में साइकलिंग, स्विमिंग और बॉक्सिंग शामिल हैं। इन गतिविधियों से उनकी ओवरऑल फिटनेस में सुधार होता है। यह न केवल उनके शरीर को फिट रखता है, बल्कि उनकी मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है।

मेंटल और इनर पीस के लिए राशा योग का सहारा लेती हैं। योग उनके फिटनेस रूटीन का अहम हिस्सा है। पावर योगा से उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल और टोन रहती है। योग उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी संतुलित रखता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए यह एक बड़ा सबक है कि शारीरिक फिटनेस के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।

