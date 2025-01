Kiara Advani की तबीयत बिगड़ी, अपकमिंग फिल्म ‘गेम चेंजर’ के इवेंट में नहीं हो सकीं शामिल

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को लेकर उनके फैंस के लिए चिंताजनक खबर सामने आई है। शनिवार सुबह अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। हालाँकि, उनकी टीम ने बताया है कि यह कोई गंभीर समस्या नहीं है और उन्हें केवल थकान के कारण आराम करने की सलाह दी गई है।

तबीयत खराब होने से इवेंट में नहीं हो पाईं शामिल

कियारा आडवाणी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘गेम चेंजर’ के प्रमोशन में व्यस्त थीं। लेकिन तबीयत बिगड़ने के कारण वह फिल्म के बड़े इवेंट में शामिल नहीं हो सकीं। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान होस्ट ने जानकारी दी कि कियारा स्वास्थ्य कारणों से इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाईं।

.@advani_kiara, the lead actress of #GameChanger, skipped the trailer launch today. While the anchor announced she had been hospitalized, insiders clarified, "#KiaraAdvani has not been hospitalized, she has been advised to rest due to exertion as she's been working non-stop." pic.twitter.com/3MT0SvnFmi — Masala! (@masalauae) January 4, 2025

लगातार काम के कारण थकान

कियारा की टीम के मुताबिक, एक्ट्रेस लगातार काम कर रही थीं, जिसके चलते उन्हें थकान महसूस हो रही थी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। हालांकि, उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है और फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है।

‘गेम चेंजर’ को लेकर फैंस में उत्साह

𝐄𝐧𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫𝐍𝐞𝐰𝐬 : #KiaraAdvani is NOT hospitalized !



In a recent update, it has been clarified that She has simply been advised to rest due to exhaustion from her hectic work schedule , Was been seet At bigBoss Set With #RamCharan #JanhviKapoor #ChahatPandey pic.twitter.com/ICdnESRvyo — Encounter India (@Encounter_India) January 4, 2025

कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म ‘गेम चेंजर’ का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ। यह फिल्म एक पॉलिटिकल ड्रामा है, जिसमें राम चरण और कियारा लीड रोल में हैं। शंकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म 10 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

राम चरण के साथ कियारा की पहली साउथ फिल्म

‘गेम चेंजर’ कियारा की पहली साउथ फिल्म है, जिसमें राम चरण एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में पॉलिटिकल करप्शन और सामाजिक मुद्दों को दिखाया गया है। राम चरण इसमें डबल रोल में नजर आएंगे। फिल्म में कियारा के साथ समुथिरकानी, एसजे सूर्या, श्रीकांत, प्रकाश राज और सुनील जैसे बड़े कलाकार भी नजर आएंगे।

फैंस कर रहे हैं दुआएं

कियारा की अचानक खराब तबीयत की खबर सुनकर उनके फैंस चिंता में हैं और सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

नोट: कियारा आडवाणी के स्वास्थ्य को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उनकी टीम ने सिर्फ थकान का जिक्र किया है, जिससे फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है।