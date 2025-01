इमली फेम मेघा चक्रवर्ती ने बॉयफ्रेंड के साथ रचाई शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं फोटोज

नारी डेस्क: टीवी शो ‘इमली’ की फेमस एक्ट्रेस मेघा चक्रवर्ती ने अपने लॉन्ग-टर्म बॉयफ्रेंड साहिल फुल के साथ शादी के बंधन में बंधी हैं। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की खूबसूरत तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें उनके फैंस और दोस्त खूब पसंद कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस शादी से जुड़ी कुछ खास बातें।

मेघा और साहिल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। दोनों की जोड़ी बेहद प्यारी लग रही है और फैंस इनकी तस्वीरों को देखकर खुशी से भर गए हैं। एक निजी समारोह में दोनों ने एक-दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने का वादा किया। मेघा ने अपनी शादी के लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं, जबकि साहिल भी शेरवानी में बहुत स्मार्ट लग रहे थे।

