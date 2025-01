'अमिताभ के 8 बंगले से पति का दिमाग थोड़ी खराब करूंगी' Sunita Ahuja से सीखें पति को कंट्रोल करना

नारी डेस्कः अगर मिस्टर बच्चन के पास 8 बंगला है तो भई मैं अपने पति का थोड़ी दिमाग खराब कर दूंगी... ये बातें कही है गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा ने। इस समय गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा खूब लाइमलाइट में हैं। दोनों के पुराने इंटरव्यू-पोडकास्ट इस समय ट्रैंड में है और कई वीडियो वायरल हो रही है। सब जानते हैं कि सुनीता आहूजा काफी बेबाक है और अपने मन में आई बात फटाक से बोल देती हैं। ऐसा ही उनका पुराना पोडकास्ट इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वह लोगों को जितना मिला है उसमें संतुष्ट रहने की सलाह देती नजर आ रही हैं।



जितनी चादर उतने पैर पसारों की कहावत तो आपने सुनी होगी इसी पर बात करते हुए सुनीता कहती हैं, 'क्या करना है इतना पैसा लेकर, जब गोविंदा से मेरी शादी हुई थी तो वह सुपर रिच आदमी नहीं थे। उस समय पैसा भी क्या मिलता था। एक फिल्म के लिए लाख-डेढ़ लाख मिलता था। भैय्या पांव उतने फैलाओ जितना अपना चादर है। ये बात तो मैं बच्चों को भी सिखा कर रखती हूं।



अगर मिस्टर बच्चन के पास 8 बंगला है तो भई मैं अपने पति का थोड़ी दिमाग खराब कर दूंगी कि मुझे भी 8 बंगला दे। ऐसे तो वह पागल ही हो जाएगा। भगवान ने एक घर दिया है। एक बंगला दिया है। जितना दिया है, बहुत दिया है। उसमें संतुष्ट रहो। अपने से नीचे को देखो...उसका क्या हाल है। अच्छे से दो रोटी खा रहे हैं-2 पैग पी रहे हैं और क्या चाहिए....' इसके बाद सुनीता ठहाके मार हंसने लगती हैं।



सुनीता की ये सच्ची बातें, यूजर्स को बहुत पसंद आ रही हैं। बता दें कि ये वीडियो thegrowthmedia.in पर पोस्ट की गई थी जिस पर लोगों के खूब कमेंट्स भी आ रहे हैं। एक यूजर ने तारीफ में लिखा- She sounds like our juggu dada, mast maullah!!!! Jeeyo aur jeenay do, love it!!



एक ने लिखा- मुझे सच में सुनीता जी का सेंस ऑफ ह्यूमर और डाउन टू अर्थ थिंकिंग पसंद है।



जीवन में सफल होने का मूल मंत्र ही वहीं है कि भगवान ने आपको जितना दिया है उसी में खुश रहें। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नसीब में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से हैं। सुनीता ने अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ और पति को शादी के बाद हैंडल करने का मंत्र भी इसी को बताया है।