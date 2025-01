Glasgow trampoline park में हुआ हादसा,10 साल बच्चे की मौत

नारी डेस्क: ग्लासगो के एक ट्रैम्पोलिन पार्क में एक दुखद घटना घटी, जिसमें एक 10 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। यह हादसा रविवार,18- Aug -2024 को हुआ, जब बच्चा पार्क में खेलते हुए अचानक बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। यह घटना पार्क में मौजूद अन्य ग्राहकों के लिए सदमे का कारण बनी और अब इस पर जांच शुरू हो गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब पार्क में हंसी-खुशी से खेलने वाले बच्चों के बीच अचानक से चीखें सुनाई दीं, जिससे सब चौंक गए।

घटना उस समय हुई जब बच्चा बाउंसी कास्टल (ट्रैम्पोलिन) में खेल रहा था। अचानक उसे उल्टी और कमजोरी महसूस हुई, और वह पार्क के अंदर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद कुछ ग्राहकों ने देखा कि बच्चे की हालत बिगड़ रही थी और उन्होंने तुरंत सहायता की कोशिश की। उसी समय, बच्चे के आसपास मौजूद लोग चीखते हुए मदद के लिए दौड़े, लेकिन अफसोस की बात है कि बच्चे की हालत गंभीर हो चुकी थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी।

गवाहों के अनुसार, बाउंसी कास्टल से यह आवाजें आ रही थीं, जो स्पष्ट रूप से ‘हिस्टेरिकल’ (हैरान कर देने वाली) थीं, और उन्होंने मौके पर स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। यह घटना उस समय घटी जब पार्क में बच्चों और परिवारों की काफी भीड़ थी, और इसने सभी को चौंका दिया।

यह हादसा तब हुआ जब ट्रैम्पोलिन पार्क की सुरक्षा को लेकर पहले ही कई सवाल उठ चुके थे। पार्क और उससे जुड़े प्रतिष्ठान पहले भी कुछ खतरनाक हादसों में शामिल रहे हैं, और अब यह घटना सुरक्षा को लेकर नई चिंताओं को जन्म देती है। हालांकि, इस पार्क में पहले भी हादसे हुए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब एक बच्चे की मौत हुई है।

हाल ही में कुछ मामलों में पार्क की सुरक्षा और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए थे, जिसमें बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देने का आरोप था। इस घटना के बाद, जहां एक तरफ सभी की नजरें अब पार्क की सुरक्षा उपायों पर हैं, वहीं यह भी देखा जाएगा कि क्या किसी प्रकार की लापरवाही हुई थी।

इस घटना ने परिवार, दोस्तों और पार्क में मौजूद सभी लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। बच्चे का परिवार इस समय गहरे दुख में है और उन्होंने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। इसके बावजूद, वे उम्मीद कर रहे हैं कि जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा।

पार्क के अधिकारियों ने इस घटना की गंभीरता को स्वीकार किया है और कहा है कि वे पूरी जांच करेंगे। पार्क की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि उनकी पूरी टीम इस समय घटना की जांच कर रही है और किसी भी प्रकार की लापरवाही का पता चलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है और कहा है कि वे जल्द से जल्द घटना की असली वजह का पता लगाने का प्रयास करेंगे। पुलिस ने बताया कि वे सभी गवाहों से पूछताछ करेंगे और पार्क के रिकॉर्ड की जांच करेंगे, ताकि यह साफ किया जा सके कि हादसे के दौरान क्या कुछ गड़बड़ हुई थी।

