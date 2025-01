बाबा रामदेव  के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, भ्रामक विज्ञापनों का आरोप

नारी डेस्क: केरल की एक अदालत ने बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद की सहायक कंपनी दिव्य फार्मेसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इन पर भ्रामक विज्ञापनों के जरिए बीमारियों के इलाज को लेकर निराधार दावे करने और एलोपैथी चिकित्सा को गलत तरीके से अपमानित करने का आरोप है। अदालत ने इन आरोपियों को जमानती वारंट जारी किया क्योंकि वे पहले समन के बावजूद अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे।

पलक्कड़ के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 16 जनवरी को यह वारंट जारी किया। अदालत ने कहा कि सभी आरोपियों की पेशी पर वे अनुपस्थित थे, और यह स्पष्ट किया कि अगर वे कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने आरोपियों को जमानती वारंट जारी किया है, जिसका मतलब है कि वे गिरफ्तारी से बच सकते हैं, लेकिन अदालत में पेश होने की शर्त पर उन्हें जमानत मिल सकती है।

An arrest warrant has now been issued against Baba Ramdev with regards to a case that was registered in October 2024, in which the Yoga guru’s company Patanjali was accused of promoting healthcare products with unsubstantiated claims.#babaramdev #Arrest #warrant #greaterjammu pic.twitter.com/VG0BV6tLRx