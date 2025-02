बेटी के लिए तिलमिलाई Aishwarya Rai , High Court ने भी चिपकाया Google को नोटिस

नारी डेस्क: बॉलीवुड के सुपरस्टार्स ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन की हेल्थ से जुड़ी झूठी खबरों को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। आराध्या के स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई गलत जानकारी फैलाई गई थी, जिसे लेकर बच्चन परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।

पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पर आराध्या बच्चन की सेहत को लेकर गलत खबरें प्रसारित हो रही थीं। इन खबरों में दावा किया गया था कि आराध्या काफी बीमार हैं, जो कि पूरी तरह से झूठ था। इस पर बच्चन परिवार ने काफी नाराजगी जताई थी और उन्होंने अदालत का सहारा लिया था। 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आराध्या के स्वास्थ्य से संबंधित सभी भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया और इंटरनेट से हटा दी जाए।

हालांकि, आराध्या की नई याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी भी गलत जानकारी सोशल मीडिया पर मौजूद है। आराध्या के स्वास्थ्य पर चल रही इस भ्रामक रिपोर्टिंग को लेकर बच्चन परिवार ने एक बार फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की और गूगल से अनुरोध किया कि वह इन गलत खबरों को तुरंत हटा दे।

आराध्या की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल को नोटिस जारी किया है। अदालत ने गूगल से पूछा है कि कैसे यह भ्रामक जानकारी अभी भी उनके प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, जबकि कोर्ट पहले ही इसे हटाने का आदेश दे चुका था। इस मामले पर 17 मार्च को अगली सुनवाई होगी, और उम्मीद की जा रही है कि इस समय तक गूगल इस गलत जानकारी को पूरी तरह से हटा देगा।

यह पहली बार नहीं है जब बच्चन परिवार ने आराध्या के स्वास्थ्य के बारे में गलत जानकारी फैलाने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की हो। 2023 में भी यूट्यूब पर कुछ चैनल्स ने आराध्या की तबीयत को लेकर कई गलत खबरें पोस्ट की थीं। इन खबरों में दावा किया गया था कि आराध्या की स्थिति गंभीर है। इसपर ऐश्वर्या और अभिषेक ने गुस्से में आकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, और इन वीडियोज को हटाने की मांग की थी।

Aaradhya Bachchan has moved the Delhi High Court to remove misleading online content about her. As per Bar and Bench, the court has issued a notice in response to her plea for a summary judgment against the spread of false information about the 13-year-old.



