हल्दी -नीम से कैंसर ठीक होने वाली बात कितनी सच? डॉक्टर बोले- नवजोत सिंह सिद्धू बना रहे लोगों को 'मूर्ख'

नारी डेस्क: कैंसर के इलाज के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट ने सोमवार को पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के इस दावे की आलोचना की कि उनकी पत्नी डाइट के जरिए इस जानलेवा बीमारी से ठीक हो गई हैं। आरोप है कि पूर्व राज्यसभा सदस्य सिद्धू सनसनी फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं।पंजाब के अमृतसर में हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू ने अपनी पत्नी नवजोत कौर के ब्रेस्ट कैंसर के इलाज को "डेयरी उत्पाद और चीनी न खाकर कैंसर को भूखा रखना" बताया। उन्होंने कहा- उनकी पत्नी ने "हल्दी और नीम का सेवन किया जिससे उनके 'असाध्य' कैंसर को ठीक करने में मदद मिली।"

मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर के अध्यक्ष डॉ. हरित चतुर्वेदी ने आईएएनएस को बताया- "कैंसर एक बीमारी नहीं है, जिसका इलाज एक ही जादुई नुस्खे से किया जा सकता है। सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी के सलाहकार डॉ. प्रीतम कटारिया ने कहा- "कैंसर का उपचार कीमोथेरेपी, सर्जरी या विकिरण के कारण होता है। यह उपचार की रीढ़ है। आहार नियंत्रण या आहार पुनर्व्यवस्था या प्राकृतिक तत्व जैसे अन्य सहायक उपचार की जगह नहीं ले सकते।"

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू ने खुलासा किया कि उनकी पत्नी को बचने की 5 प्रतिशत संभावना बताई गई थी। हालांकि, उन्होंने एक साधारण आहार और जीवनशैली के नियम का पालन करके स्टेज 4 के कैंसर को मात दे दी। सिद्धू के वायरल वीडियो के बाद, ऑन्कोलॉजिस्ट ने दावा किया कि उन्होंने इस बीमारी के बारे में लोगों को गुमराह करके समाज को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जो भारत में हर साल 9 लाख से ज़्यादा लोगों की जान लेती है। गौरतलब है कि सिद्धू ने जून में ट्वीट किया था कि कौर ने "यमुनानगर के वरयाम सिंह अस्पताल में डॉ. रूपिंदर बत्रा (पूर्व टाटा मेमोरियल ऑन्कोलॉजिस्ट)" के तहत सफलतापूर्वक कीमोथेरेपी सत्र लिया है।

PSA: Please don't believe and get fooled by these statements regardless of who it comes from. These are unscientific and baseless recommendations. She got surgery and chemotherapy that were evidence based which is what made her 🤞cancer-free. Not the haldi, neem etc pic.twitter.com/7gDgN1TzZ8