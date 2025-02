ममता कुलकर्णी का महाकुंभ में विवादों के बीच वापसी, बागेश्वर बाबा को दी चेतावनी

नारी डेस्क: ममता कुलकर्णी की महाकुंभ में वापसी हिंदी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री रहीं ममता कुलकर्णी इन दिनों महाकुंभ में अपनी उपस्थिति को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्हें किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी, लेकिन यह पदवी महज सात दिनों में ही उनसे छीन ली गई। इसके बावजूद, ममता कुलकर्णी एक बार फिर महाकुंभ में लौट आई हैं और इस बार उनका अंदाज काफी अलग नजर आया।

भस्म रमाकर नया स्वरूपमहाकुंभ में लौटने के बाद ममता कुलकर्णी की एक नई तस्वीर सामने आई, जिसमें उनका पूरा चेहरा भस्म से पुता हुआ दिख रहा था। उन्होंने भस्म का श्रृंगार कर अमृत स्नान किया। इस दौरान किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया।

विवादों से घिरी ममता कुलकर्णीममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर विरोध शुरू हो गया था। किन्नर अखाड़े के संस्थापक होने का दावा करने वाले ऋषि अजय दास, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव ने इस पर खुलकर आपत्ति जताई। विरोधियों का कहना था कि संतत्व और महामंडलेश्वर की उपाधि किसी को भी आसानी से नहीं दी जा सकती, इसके लिए वर्षों की साधना आवश्यक होती है।

The Kinnar Akhada said it has removed former Bollywood actor Mamta Kulkarni and her guru Laxmi Narayan Tripathi from the post of Mahamandaleshwar. However, the Juna Akhara said both of them have been expelled from the Kinnar Akhara.



