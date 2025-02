पुणे में GBS सिंड्रोम से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत, जानिए इस खतरनाक बीमारी के खौफनाक लक्षण

नारी डेस्क: GBS सिंड्रोम (Guillain-Barré Syndrome) इन दिनों तेजी से फैल रहा है और यह बीमारी पुणे समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में चिंता का विषय बन गई है। अब तक इस बीमारी के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई है और 16 लोग वेंटिलेटर पर हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, पुणे में 101 लोग इस बीमारी से प्रभावित हो चुके हैं और कुल आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए जानते हैं, इस बीमारी का इलाज कितना महंगा है और इससे बचाव के उपाय क्या हैं।

GBS एक गंभीर वायरल इंफेक्शन है, जो शरीर की नसों को प्रभावित करता है। इस बीमारी में शरीर की इम्यूनिटी अपने ही तंत्रिका तंत्र पर हमला कर देती है, जिसके कारण मरीज को कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और नसों में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बीमारी के लक्षण अचानक सामने आते हैं, जैसे शरीर के निचले हिस्से से लेकर ऊपर की ओर कमजोरी महसूस होना, पैरों में कमजोरी या लकवा आ जाना।

41-Year-Old #Pune CA Dies as Guillain-Barré Syndrome Cases Surge to 111 in Under Three Weeks #GBScases https://t.co/vnqe6Phsva pic.twitter.com/ebHturOpyR

महाराष्ट्र के पुणे में GBS सिंड्रोम तेजी से फैलने का कारण बन रहा है। अब तक 101 लोग इस बीमारी से प्रभावित हो चुके हैं और इनमें से 16 लोग वेंटिलेटर पर हैं। सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि एक शख्स की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि उन्होंने 25,000 से ज्यादा घरों का सर्वे किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने लोग इस बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं।

A 41-year old man suspected to have contracted Guillain-Barré syndrome (GBS) has died in Maharashtra's Solapur district Read Here: https://t.co/AxecuOZZJl #DNAUpdates | #GuillainBarreSyndrome | #Maharashtra pic.twitter.com/7tCyNXEdKg

GBS का इलाज महंगा होने के कारण मरीजों और उनके परिवारों को भारी वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इस बीमारी का इलाज आमतौर पर इम्युनोग्लोबुलिन (IVIg) नामक एक इंजेक्शन से किया जाता है। इस इलाज के लिए 13 इंजेक्शनों का कोर्स करना पड़ता है, और एक इंजेक्शन की कीमत ₹20,000 तक हो सकती है।

इसके अलावा, प्लाज़्माफेरेसिस (Plasmapheresis) नामक प्रक्रिया भी होती है, जिसमें रक्त को शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया की लागत ₹1.4 लाख तक हो सकती है। इलाज की कुल लागत बढ़कर ₹2 लाख तक पहुंच सकती है, जो मरीजों के लिए एक भारी आर्थिक बोझ बन जाता है।

In a concerning news, Maharashtra has reported its first suspected death linked to Guillain-Barré Syndrome (GBS), a rare neurological disorder. The victim, a 40-year-old man from Solapur, passed away after being hospitalized with symptoms such as breathlessness, muscle weakness,… pic.twitter.com/LAWTezY4eJ