मिलिंद सोमन और उनकी पत्नी ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी

नारी डेस्क: महाकुंभ 2025 की भव्य शुरुआत 13 जनवरी से हो चुकी है, और देश-विदेश से श्रद्धालु इसमें शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। भक्तगण संगम में पवित्र स्नान कर अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। इस धार्मिक मेले में आम लोगों के साथ-साथ फिल्मी सितारे भी भाग ले रहे हैं। एक्टर मिलिंद सोमन ने अपनी बीवी अंकिता कोंवर के साथ गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि वो महाकुंभ आकर धन्य महसूस कर रहे हैं। साथ ही बीती रात हुई घटना पर भी दुख व्यक्त किया।

बॉलीवुड अभिनेता और मॉडल मिलिंद सोमन भी अपनी पत्नी अंकिता कुंवर के साथ महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने आस्था के साथ संगम में डुबकी लगाई और पूजा-अर्चना की। इस दौरान उनकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आईं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

Actor @milindrunning ( Milind Soman ) Visits Prayagrag Mahakumbh with his wife Ankita Konwar on the occasion of Mauni Amavasya . #Mahakumbh pic.twitter.com/gWpvXYnblB