किस कॉन्ट्रोवर्सी पर ट्रोल होने के बाद उदित नारायण का रिएक्शन

नारी डेस्क: दिग्गज सिंगर उदित नारायण का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में वह एक महिला फैन को लाइव परफॉर्मेंस के दौरान किस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो के बाद, उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा।

इस मामले पर उदित नारायण ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "फैंस इतने दीवाने होते हैं। हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम शरीफ लोग हैं। कुछ लोग इसे बढ़ावा देते हैं और अपने प्यार को इस तरह दिखाते हैं। ये सब दीवानगी होती है।" उन्होंने आगे कहा, "भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं और बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। फैंस सोचते हैं कि उन्हें मिलने का मौका मिल रहा है, तो कुछ लोग हाथ बढ़ाते हैं और कुछ होठों पर किस कर लेते हैं। इस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए।"

यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया था, जिसमें देखा जा रहा था कि सिंगर अपनी परफॉर्मेंस के दौरान एक महिला फैन को होठों पर किस कर रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे लेकर अपनी राय दी। एक यूजर ने लिखा, "AI खतरनाक होता जा रहा है," जबकि दूसरे यूजर ने लिखा, "अगर यह AI जनरेट नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी पूरी विरासत ही नष्ट कर दी।" कुछ ने इसे शर्मनाक और घिनौना बताया, तो अन्य ने कहा कि इस कद के सिंगर को सार्वजनिक रूप से अपने कामों के प्रति अधिक सचेत रहना चाहिए।

How can Udit Narayan be so shameless?

I have lost all respect for him.this kind of behaviour with girls of his daughter's age on stage was not expected#uditnarayan pic.twitter.com/uljabiuBJU