Budget 2025 For Women: महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं, जानिए कौन-कौन सी योजनाओं का मिलेगा लाभ

नारी डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 10,000 करोड़ रुपये के फंड से महिला स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी, जिससे उद्यमी महिलाएं अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकेंगी। इसके अलावा, एससी (अनुसूचित जाति) और एसटी (अनुसूचित जनजाति) वर्ग की पांच लाख महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक का लोन देने की योजना बनाई गई है।

सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकें और अपने बच्चों का पालन-पोषण अच्छे से कर सकें।

𝐁𝐮𝐝𝐠𝐞𝐭 𝐀𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭



Empowering Women Entrepreneurs!



5 lakh first-time women entrepreneurs to receive support, with loans up to ₹2 crore over the next 5 years.



A big boost to women and SC/ST entrepreneurs, paving the way for a more inclusive India.… pic.twitter.com/ahCtk4YhzB