19 OCTSUNDAY2025 8:58:12 PM
Nari

जुबिन गर्ग की याद में आंखें आज भी हैं नम, एक महीने बाद भी नहीं सुलझी सिंगर की मौत की गुत्थी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 19 Oct, 2025 05:42 PM
जुबिन गर्ग की याद में आंखें आज भी हैं नम, एक महीने बाद भी नहीं सुलझी सिंगर की मौत की गुत्थी

नारी डेस्क:  असम के जाने-माने गायक एवं गीतकार जुबिन गर्ग की मृत्यु के एक महीना बीतने पर रविवार को उनके परिवार के सदस्यों एवं बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गायक की मौत के एक महीने बाद भी उनकी मौत की गुत्थी सुलझी नहीं है। जुबिन की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से मौत हो गई थी। जुबिन की पत्नी गरिमा ने कहा कि परिवार और राज्य के लोग यह जानना चाहते हैं कि उनके अंतिम क्षणों में क्या हुआ था। उन्होंने कानूनी व्यवस्था पर विश्वास जताया। गुवाहाटी के बाहरी इलाके सोनापुर में जुबिन के अंतिम संस्कार स्थल पर रविवार सुबह से ही सैकड़ों लोग अपने प्रिय गायक-संगीतकार को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं।

PunjabKesari 

जुबिन के प्रशंसक और दोस्त भी शहर के काहिलीपारा इलाके में स्थित उनके आवास और चिड़ियाघर मार्ग वाले इलाके में स्थित उनके स्टूडियो में पहुंचे। राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ​​का 10 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) जुबिन की मौत के मामले की जांच कर रहा है। इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिंगापुर पुलिस भी जांच कर रही है और असम के एसआईटी अधिकारी अपनी जांच के तहत दक्षिण-पूर्व एशियाई देश जाने वाले हैं। जुबिन की मौत हुए एक महीना होने पर परिवार ने उनके स्टूडियो में वैदिक अनुष्ठान आयोजित किया जिसमें उनके पिता, पत्नी, बहन और अन्य लोग शामिल हुए।

PunjabKesari

 गरिमा ने स्टूडियो के बाहर पत्रकारों से कहा, ‘‘यह स्टूडियो उन्हें बहुत प्रिय था। चूंकि शुरुआती अनुष्ठान हमारे निवास और जोरहाट में किए गए थे, इसलिए (जुबिन की मौत के) एक महीना पूरा होने पर हमने वैदिक अनुष्ठान यहां करने का फैसला किया।'' जुबिन की मौत की पुलिस जांच को लेकर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा- ‘‘हमें जांच पर भरोसा है। अगर अपनी कानून व्यवस्था पर नहीं, तो हम किस पर भरोसा करें? जुबिन एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे और हम स्पष्ट जांच चाहते हैं।'' गरिमा ने कहा- ‘‘हम सब शांति से इंतजार कर रहे हैं कि क्या हुआ था। असम के लोग यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि उनके अंतिम क्षणों में क्या हुआ था।'' 


 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it