सलमान खान की एक्ट्रेस पर टूटा दुखों का पहाड़,  फैंस से शेयर की बुरी खबर

  • Updated: 24 Oct, 2025 06:21 PM
नारी डेस्क: अभिनेत्री जरीन खान ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उनकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 'वीर' अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ सेक्शन में लिखा- "मां अस्पताल में भर्ती हैं। कृपया उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में रखें।" जरीन ने अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी है। हाल ही में, ज़रीन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने पोस्ट पर अश्लील कमेंट करने वाले लोगों की आलोचना की थी।

 'हेट स्टोरी 3' की अभिनेत्री क्लिप में कहती सुनाई दे रही थीं- "सभी को नमस्ते। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? जैसे ही मैं कुछ पोस्ट करती हूं, ऐसे कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। लोग पानी और आड़ू वाले इमोजी पोस्ट करते हैं, कुछ लिखते हैं 'सेवा उपलब्ध है', 'लड़के आ जाओ', या यहां तक कि 'बॉयफ्रेंड चाहिए, घर पर अकेली हूं'।" उन्होंने आगे कहा- "मैं क्या शेयर करती हूं, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, लोग घिनौनी टिप्पणियां पोस्ट करने का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। कुछ कमेंट्स इतने गंदे होते हैं कि हैरान कर देने वाले होते हैं।" 


ज़रीन ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, "ये क्या चक्कर है... कोई समझो प्लीज। और आप लोगों के साथ भी ये क्या हो रहा है? कमेंट्स में बताइए।"  काम के लिहाज से जरीन ने "फिर से रीस्टार्ट" के साथ शॉर्ट ड्रामा प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि शूटिंग जल्दी हो गई और उन्हें शो में खुद का किरदार निभाने का मौका मिला। जरीन को एक मशहूर अभिनेत्री के रूप में देखा जाता है, जो अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के काम से असंतुष्ट हैं और इस चुनौती को नई प्रतिभा खोजने के अवसर में बदल देती हैं।

