महिला को दिखे जुकाम के हल्के लक्षण, MRI देख डॉक्टर की फटी आंखें, नाक तक पहुंचा दिमाग का मांस

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 18 Oct, 2025 03:12 PM
महिला को दिखे जुकाम के हल्के लक्षण, MRI देख डॉक्टर की फटी आंखें, नाक तक पहुंचा दिमाग का मांस

नारी डेस्क:  अक्सर हम जुकाम और नाक बहने जैसी सामान्य समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कभी-कभी ये साधारण लक्षण भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकते हैं। दिल्ली की 33 वर्षीय महिला का मामला इस बात का सजीव उदाहरण है। महिला को महीनों से नाक बंद और नाक बहने की शिकायत थी। आराम न मिलने पर उन्होंने अस्पताल का रुख किया, जहां उनकी जांच के दौरान चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। MRI और CT स्कैन में पता चला कि उनके दिमाग का एक हिस्सा धीरे-धीरे नीचे सरक गया था और नाक तक पहुंच गया था।

दिमाग के नीचे सरकने का कारण

डॉक्टरों के अनुसार, महिला का क्रेनियल बेस (सिर की वह पतली हड्डी जो मस्तिष्क और नाक के बीच आती है) धीरे-धीरे कमजोर हो गई थी। यदि इसका समय रहते इलाज न किया जाता, तो संक्रमण, मेंनिन्जाइटिस, न्यूरोलॉजिकल डैमेज और गंभीर रक्तस्राव का खतरा बन सकता था।

जोखिम और सर्जरी

मणिपाल हॉस्पिटल, द्वारका की न्यूरोसर्जरी टीम ने बताया कि यह एक विरला मामला था। दिमाग के टिश्यू और नसें नीचे खिसक गई थीं, जो किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकती थीं। स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने 8 घंटे की एंडोस्कोपिक और ट्रांसक्रेनियल सर्जरी की। इस प्रक्रिया में क्रेनियल बेस का पुनर्निर्माण किया गया।

सर्जरी के बाद सुधार

सर्जरी सफल रही और महिला की हालत अब बेहतर है। डॉक्टरों ने बताया कि नियमित फॉलोअप और सावधानी बरतने से वह सामान्य जीवन जी रही हैं। यह मामला हमें यह सीख देता है कि कोई भी सामान्य समस्या  चाहे जुकाम ही क्यों न हो  लंबे समय तक बने रहने पर गंभीर हो सकती है।

सावधानी और संदेश

लगातार जुकाम या नाक बंद रहने पर डॉक्टर से तुरंत जांच कराएं। MRI या CT स्कैन जैसी तकनीकी जाँच से गंभीर समस्याओं का पता चल सकता है। हल्के लक्षणों को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी दवा या इलाज से पहले हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श करें।   

 

