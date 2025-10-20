टीवी की इस एक्ट्रेस पर क्यों एंटी-हिंदू होने का लगा आरोप? दिवाली पर मचा था हंगामा

20 OCTMONDAY2025 5:16:18 PM
  • Updated: 20 Oct, 2025 10:58 AM
नारी डेस्क : जब पूरा देश दिवाली की खुशियों में डूबा हुआ था, तब छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस रुबिना दिलैक ने एक ऐसा पोस्ट कर दिया, जिससे सोशल मीडिया पर जबरदस्त हंगामा मच गया। लोगों ने उन्हें "एंटी-हिंदू" तक कह डाला और कई यूज़र्स ने तो उनके शो और फिल्मों के बहिष्कार की मांग तक कर दी थी।

‘छोटी बहू’ की राधिका बनीं थीं घर-घर की पहचान

टीवी सीरियल ‘छोटी बहू’ में राधिका का किरदार निभाकर रुबिना दिलैक ने हर घर में अपनी पहचान बनाई। अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ रुबिना अपने बेबाक विचारों और बोल्ड राय के लिए भी जानी जाती हैं। लेकिन साल 2023 की दिवाली पर उनका एक ट्वीट उन्हें सोशल मीडिया ट्रोल्स के निशाने पर ले आया।

रुबिना का वो ट्वीट जिसने मचाया हंगामा

दिवाली की रात जब सोशल मीडिया पर दीयों और खुशियों की तस्वीरें छाई हुई थीं,
जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए! दिवाली खत्म हो चुकी है, पटाखे फोड़ना बंद करें…
10 नवंबर से सुबह 3 बजे तक बिना रुके पटाखे जलाए जा रहे हैं…
अब बहुत हो गया… वायु प्रदूषण तो है ही, ध्वनि प्रदूषण हमारी नींद उड़ा रहा है।

यूजर्स ने लगा दिए आरोप, कहा – ‘एंटी हिंदू हैं रुबिना’

कुछ लोगों को रुबिना का ये ट्वीट बिल्कुल भी रास नहीं आया। उन्होंने अभिनेत्री पर हिंदू त्योहारों का विरोध करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, और कई यूज़र्स ने तो ‘रुबिना की फिल्मों और शो को बॉयकॉट’ करने की बात तक कह डाली। कुछ लोगों ने तो उनसे पोस्ट डिलीट करने और माफी मांगने की मांग भी की। हालांकि, रुबिना ने ट्रोल्स को कड़ा जवाब देते हुए कहा –“हिंदू विरोधी??? क्या सचमुच तुम लोगों का दिमाग खराब है?”

ट्रोलिंग के बाद भी नहीं झुकीं रुबिना

रुबिना ने इसके बाद एक और पोस्ट शेयर करते हुए अपनी बात स्पष्ट की। उन्होंने लिखा कि वे त्योहारों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन चीजों के खिलाफ हैं
जो लोगों की सेहत और नींद को नुकसान पहुंचाती हैं। उनका कहना था कि शोर और प्रदूषण किसी भी धर्म या त्योहार का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

