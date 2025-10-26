26 OCTSUNDAY2025 5:29:15 PM
क्या 46 लाख के 236 स्मार्टफोन बने 20 लोगों की मौत की वजह? आग की घटना का हुआ खुलासा

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Oct, 2025 01:06 PM
क्या 46 लाख के 236 स्मार्टफोन बने 20 लोगों की मौत की वजह? आग की घटना का हुआ खुलासा

नारी डेस्क : आंध्र प्रदेश के कुरनूल में शुक्रवार सुबह हुई दर्दनाक बस दुर्घटना में 20 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हादसे के बाद जांच एजेंसियां लगातार कारणों की पड़ताल कर रही हैं। शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिनसे हादसे की भयावहता और लापरवाही दोनों का अंदाजा लगाया जा सकता है।

46 लाख के स्मार्टफोन बने मौत की वजह

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस बस में यह हादसा हुआ, उसमें 234 स्मार्टफोन रखे हुए थे, जिनकी कुल कीमत करीब 46 लाख रुपये बताई जा रही है। ये फोन हैदराबाद से बेंगलुरु जा रहे थे। फोरेंसिक विशेषज्ञों का मानना है कि फोन की बैटरियों में हुए विस्फोट ने बस में भीषण आग लगा दी। बताया जा रहा है की अचानक धुएं के साथ धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दीं, और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया।

एयर कंडीशनर की बैटरियां भी फटीं

आंध्र प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग के महानिदेशक पी. वेंकटरमन ने बताया कि न सिर्फ मोबाइल बैटरियां, बल्कि बस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बैटरियां भी विस्फोट के कारण फट गईं, जिससे आग और तेजी से फैल गई।

ईंधन रिसाव से लगी शुरुआती आग

जांच में यह भी सामने आया है कि बस के नीचे एक बाइक फंसने से ईंधन रिसाव (fuel leakage) हुआ, और पेट्रोल के छींटे चिंगारी या गर्मी के संपर्क में आ गए। यही आग का शुरुआती स्रोत माना जा रहा है। कुछ ही मिनटों में आग बस के पूरे हिस्से में फैल गई, जिससे यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। बस के निर्माण में भी संरचनात्मक दोष (structural defects) पाए गए हैं। बस में लोहे की जगह हल्के एल्युमीनियम का इस्तेमाल किया गया था ताकि वजन कम हो और गति बढ़े। लेकिन यही एल्युमीनियम आपात स्थिति में आग को और भड़का गया, क्योंकि यह आसानी से पिघल गया। गर्मी इतनी अधिक थी कि बस का फर्श और एल्युमीनियम शीटें तक पिघल गईं।

फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक टीमें मामले की जांच कर रही हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यात्रियों के साथ इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान रखना सुरक्षित था? अगर स्मार्टफोन की बैटरियों ने ही विस्फोट किया, तो यह हादसा तकनीकी लापरवाही और नियामक चूक का मामला भी बन सकता है।
 

