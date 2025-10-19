दिवाली पर घर जाने की जल्दी पड़ी भारी,  ट्रेन से गिरे 3 युवक, दो की दर्दनाक मौत और तीसरा...

नारी डेस्क: अपने घरों से दूर रहने वाले लोग साल भर दिवाली का इंतजार करते हैं। इस त्यौहार के नजदीक आते ही बसों और रेलगाड़ियों में भीड़ भर जाती है, हर किसी को अपने घर जाने की जल्दी होती है, हालांकि तीन युवकों के लिए यह जल्दी भारी पड़ गई। दिवाली और छठ पूजा के लिए मुंबई से बिहार जा रहे युवक ट्रेन से गिर गए जिनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।



यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले आने वाली है Good News



शनिवार रात नासिक रोड रेलवे स्टेशन के पास लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से रक्सौल (बिहार) जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से तीन युवकों के गिरने की खबर मिली। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि भीड़भाड़ के कारण 3 यात्री ट्रेन से गिर गए। दो लोगों की मौत हो गई और तक एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।



यह भी पढ़ें: छोटी दिवाली की रात कर लें ये उपाय, अंजनी पुत्र हनुमान जी संवार देंगे सभी बिगड़े काम



दोनों मृतक युवकों की उम्र 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। जरा सोचिए इस समय उस परिवार का क्या हाल होगा जो अपने बेटे के घर लौटने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि दस दिवाली बेटे की जगह उसकी लाश घर आएगी। इसलिए लोगों से बार- बार यही अपील की जा रही है कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती उम्र भर की सजा बन सकती है।