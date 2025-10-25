महिला डॉक्टर ने हथेली पर लिखा सुसाइड नोट, 2 पुलिसकर्मियों ने रेप के साथ किया ये हाल...

नारी डेस्क : महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटण इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां डॉ. संपदा मुंडे, जो सरकारी अस्पताल में तैनात थीं, ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उन्होंने अपनी हथेली पर सुसाइड नोट लिखा था। जिसमें दो पुलिस अधिकारियों पर रेप और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

सुसाइड नोट में दर्ज किए गंभीर आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि वह पिछले कई महीनों से पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के बीच चल रहे एक विवाद में फंसी थीं। इसी दौरान, पुलिस उपनिरीक्षक ने कथित तौर पर 5 महीनों तक कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और पुलिस अधिकारी प्रशांत बनकर ने मानसिक उत्पीड़न किया।

होटल के कमरे में मिली लाश

डॉ. संपदा का शव फलटण के एक होटल के कमरे में पाया गया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डॉक्टर की हथेली पर लिखा सुसाइड नोट अब फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि तथ्यों की पुष्टि की जा सके।

मुख्यमंत्री ने दिए तुरंत कार्रवाई के आदेश

घटना की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सतारा पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की।

उन्होंने आरोपित दोनों पुलिस अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने और मामले में तेज़ी से जांच के निर्देश दिए हैं।

जांच के बाद ही स्पष्ट होगी सच्चाई

फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग व अन्य साक्ष्यों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। यह मामला न केवल पुलिस विभाग बल्कि पूरे राज्य में महिला सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

