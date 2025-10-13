15 OCTWEDNESDAY2025 2:25:43 PM
Fatty Liver को गायब कर देगी ये एक चीज़, डॉक्टर ने कहा – रोजाना करें इसका सेवन

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 13 Oct, 2025 11:31 AM
Fatty Liver को गायब कर देगी ये एक चीज़, डॉक्टर ने कहा – रोजाना करें इसका सेवन

 नारी डेस्क:  आज के समय में फैटी लिवर (Fatty Liver) एक आम लेकिन अनदेखी की जाने वाली समस्या बन गई है। यह परेशानी धीरे-धीरे बढ़ती है और अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसका एक साधारण और असरदार घरेलू उपाय सामने आया है।

 डॉक्टर शुभम वत्स्य ने बताया आसान उपाय

 अगर आप रोजाना एक खास चीज़ का सेवन करें, तो लिवर में जमा फैट को घटाया जा सकता है और लिवर को फिर से स्वस्थ बनाया जा सकता है। यह चीज़ है ब्लैक कॉफी (Black Coffee)। ब्लैक कॉफी को रोजाना पीने से लिवर की कार्यक्षमता में सुधार होता है और यह प्राकृतिक रूप से लिवर को डिटॉक्स करने का काम करती है।

World Liver Day: हफते में ठीक हो जाएगा Fatty Liver, आयुर्वेद का रामबाण नुस्खा

  रोजाना करें ब्लैक कॉफी का सेवन

अगर आपको लिवर फैट या फैटी लिवर की समस्या है, तो रोजाना 1–2 कप ब्लैक कॉफी (बिना दूध और चीनी के) पीनी चाहिए। यह न सिर्फ लिवर के फैट को घटाने में मदद करती है, बल्कि लिवर को एक तरह का प्रोटेक्शन शील्ड (Liver Protector) भी देती है। ब्लैक कॉफी लिवर में जमा चर्बी को धीरे-धीरे खत्म करती है और सूजन (Liver Inflammation) को कम करती है।

  ब्लैक कॉफी में छिपे हैं हेल्दी कंपाउंड्स

ब्लैक कॉफी में एंटीऑक्सिडेंट्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जो शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करते हैं। ये कंपाउंड्स लिवर सेल्स की सुरक्षा करते हैं और फैटी लिवर डिज़ीज़ (NAFLD) के खतरे को कम करते हैं। रिसर्च के अनुसार, नियमित रूप से ब्लैक कॉफी पीने वाले लोगों में लिवर एंजाइम्स ज्यादा सक्रिय रहते हैं और उनका लिवर बेहतर तरीके से काम करता है।

 लिवर के अलावा शरीर को भी मिलते हैं फायदे

ब्लैक कॉफी सिर्फ लिवर ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है।इसमें कैलोरी लगभग नहीं के बराबर होती है, जिससे यह वजन घटाने (Weight Loss) में भी मदद करती है। ब्लैक कॉफी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, शरीर में ऊर्जा बनाए रखती है और थकान कम करती है। इसके अलावा, यह लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसी बीमारियों से भी कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

 ध्यान रखें  मात्रा का संतुलन ज़रूरी है

हालांकि ब्लैक कॉफी के फायदे कई हैं, लेकिन इसकी मात्रा नियंत्रित होना बेहद जरूरी है। दिन में 1 से 2 कप ब्लैक कॉफी पर्याप्त मानी जाती है। बहुत ज्यादा कॉफी पीने से नींद, हृदय गति और पेट की एसिडिटी पर असर पड़ सकता है। इसलिए, इसे अपनी डाइट में धीरे-धीरे शामिल करें और ज़रूरत हो तो डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह जरूर लें।

अगर आप लिवर फैट की समस्या से परेशान हैं और दवा के बिना इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ब्लैक कॉफी को अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह न केवल लिवर को स्वस्थ रखती है, बल्कि आपके शरीर को एनर्जी से भर देती है। याद रखें  संतुलित मात्रा और नियमितता ही असली दवा है।

