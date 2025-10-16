16 OCTTHURSDAY2025 5:12:25 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 16 Oct, 2025 11:07 AM
Pimples से हैं परेशान तो डाइट में शामिल करें ये 4 ड्रिंक्स, त्वचा बनेगी बेदाग

नारी डेस्क: चेहरे पर पिम्पल्स होने के कई कारण हो सकते हैं, खराब लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड्स, प्रदूषण आदि। इससे चेहरे का लुक खराब हो जाता है। आप इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, कई घरेलू तरीके भी आजमाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, डाइट में कुछ चीजों को शामिल कर पिम्पल्स की समस्या से राहत पाई जा सकती हैं। जी हां, आप इन हेल्दी ड्रिंक्स को डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं.....

1. हल्दी और नींबू

नींबू में विटामिन-सी पाया जाता है, जो स्किन के लिए काफी फायदेमंद है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा संबंधी समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। पिंपल्स की समस्या से राहत पाने के लिए हल्दी और नींबू का ड्रिंक पी सकते हैं।

2. एलोवेरा और आंवला का जूस

एलोवेरा और आंवला स्किन के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इनमें मौजूद गुण स्किन को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। इसके लिए आंवला और एलोवेरा के जूस को एकसाथ मिलाकर पी सकते हैं। इसके सेवन से पिम्पल्स से छुटकारा पा सकते हैं।

3. फ्रूट जूस

फलों के सेवन से सेहत के साथ स्किन और बाल भी हेल्दी रहते हैं। ग्लोइंग त्वचा के लिए रोजाना फलों के जूस का सेवन कर सकते हैं। इसमें मौजूद विटामिन्स मुंहासे से छुटकारा दिलाने में सहायक होते हैं।

4. नीम के पत्तों से जूस बनाएं

नीम के पत्तों में औषधीय गुण होते हैं, जो शारीरिक बीमारियों को दूर करने के साथ स्किन के लिए लाभकारी माना जाता है। मुंहासे से राहत पाने के लिए आप नीम के जूस का सेवन कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले नीम के पत्तों को साफ कर लें, मिक्सी में इसे डालें, एक-दो ग्लास पानी भी मिला दें, फिर छानकर सेवन कर सकते हैं। यह मुंहासों को दूर करने के लिए मददगार साबित हो सकता है।

