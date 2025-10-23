कैंसर से अकेले ही लड़ लेंगी ये 3 सब्जियां, क्या आप खा चुके हैं ये सुपर हेल्दी फूड्स?

नारी डेस्क: कैंसर से बचाव के लिए सिर्फ दवाइयों या महंगे टेस्ट की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपकी थाली में रखी कुछ साधारण सब्जियां भी शरीर को मजबूत बनाकर इस खतरनाक बीमारी से बचा सकती हैं। AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) के एक गैस्ट्रोएन्टरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बताया कि कुछ खास सब्जियों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद करते हैं। यहां जानिए वो 3 सब्जियां जो आपकी डेली डाइट में जरूर शामिल होनी चाहिए।



ब्रोकली (Broccoli) नेचुरल कैंसर शील्ड

ब्रोकली को “सुपरफूड” कहा जाता है क्योंकि इसमें सल्फोराफेन (Sulforaphane) नामक कंपाउंड पाया जाता है। यह कंपाउंड शरीर में बनने वाली कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने और उनके फैलाव को रोकने का काम करता है। खासतौर पर आंत, लंग्स और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव में ब्रोकली बहुत फायदेमंद है। इसे हल्का उबालकर या स्टीम करके सलाद में शामिल करें।



गाजर (Carrot) – विटामिन A का पावरहाउस

गाजर में मौजूद बीटा-कैरोटीन (Beta-Carotene) शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। यह फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है जो सेल्स को डैमेज करके कैंसर का कारण बनते हैं। रिसर्च के अनुसार, नियमित रूप से गाजर खाने से फेफड़ों और पेट के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इसे सलाद, जूस या हल्के सूप में शामिल करें।

प्याज (Onion) -हर घर की दवा

प्याज में मौजूद क्वेरसेटिन (Quercetin) और सल्फर कंपाउंड्स शरीर में कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को निष्क्रिय करते हैं। यह पाचन तंत्र और बड़ी आंत के कैंसर से बचाव में मददगार है। साथ ही यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और इंफ्लेमेशन को कम करता है। सलाद या सब्जियों में कच्चा प्याज मिलाना सबसे फायदेमंद है।



डॉक्टर की सलाह

इन सब्जियों को डेली डाइट में शामिल करें, लेकिन इन्हें अत्यधिक पकाने से बचें, वरना इनके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। रोज 5 तरह की रंगीन सब्जियां (जैसे हरी, लाल, नारंगी) खाने की कोशिश करें। धूम्रपान, शराब और जंक फूड से दूरी बनाए रखें ताकि इनका असर और बेहतर हो।