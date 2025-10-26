26 OCTSUNDAY2025 5:28:54 PM
एक निवाला खाया और फिर बेहोश’, मैनेजर ने बताया कैसे हुई सतीश शाह की मौत

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Oct, 2025 04:47 PM
नारी डेस्क : बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सतीश शाह का शनिवार, 25 अक्टूबर को निधन हो गया। लंबे समय से किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहे सतीश शाह ने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। आज दोपहर 12 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां फिल्म और टीवी जगत की कई मशहूर हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचीं।

लंच के दौरान हुई अचानक मौत

सतीश शाह के मैनेजर रमेश कडातला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि एक्टर की मौत बेहद अचानक हुई। उन्होंने कहा —“उनका निधन कल दोपहर लंच करते वक्त हुआ था। दो या पौने दो बजे का समय था। उन्होंने एक निवाला खाया और फिर बेहोश हो गए। आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई, लेकिन जब तक हम अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।”

पड़ोसियों ने बताया सबके प्रिय थे ‘सतीश काका’

उनके पड़ोसी अनूप कोठेकर ने भावुक होकर कहा —“जैसे ही मुझे रमेश जी का फोन आया, मैं दौड़कर सतीश जी के घर पहुंचा। वो इतने अच्छे इंसान थे कि जिसने भी उनके बारे में सुना, सब अपना काम छोड़कर मदद के लिए आ गए। सतीश काका सबके दिल में बसते थे।”

किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी नहीं मिली राहत

रमेश कडातला ने बताया कि एक्टर को कुछ समय पहले कोलकाता में किडनी ट्रांसप्लांट कराया गया था। वह डेढ़ महीने वहां रहे और ठीक होकर घर लौट आए थे। लेकिन दिल की पुरानी बीमारी के कारण ट्रांसप्लांट का असर शरीर पर भारी पड़ गया।

 पांच दशक का शानदार करियर

सतीश शाह ने 5 दशक से अधिक लंबे करियर में सैकड़ों फिल्मों और टीवी शोज में काम किया। उन्हें असली पहचान ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ के इंदरवदन साराभाई के किरदार से मिली थी। उन्होंने ‘हम आपके हैं कौन’, ‘करण अर्जुन’, ‘कल हो ना हो’, ‘हम साथ साथ हैं’, ‘फना’ और ‘अर्ध सत्य’ जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदाकारी से अमिट छाप छोड़ी। उनका जाना इंडस्ट्री के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

