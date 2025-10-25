इंडस्ट्री ने खोया अपना मास्टर: अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे अमिताभ, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

नारी डेस्क: विज्ञापन जगत के दिग्गज और क्रिएटिव जीनियस पियूष पांडे (Piyush Pandey) का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे फिल्म और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। पियूष पांडे के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां बॉलीवुड के कई बड़े सितारे उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे।

अमिताभ और अभिषेक पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए

अंतिम दर्शन के मौके पर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) भी पहुंचे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पिता-पुत्र दोनों नम आंखों के साथ पियूष पांडे को अंतिम विदाई देते नजर आए।

अमिताभ बच्चन काफी भावुक दिखे, जबकि अभिषेक भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों ने चुपचाप कुछ पल पियूष पांडे के सामने खड़े रहकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

सेलिब्रिटीज और फैंस ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने भी सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा “पियूष सर सिर्फ विज्ञापन नहीं बनाते थे, वो भावनाएं गढ़ते थे। उनके शब्दों ने हमारे दिलों में अमिट छाप छोड़ी।” उनके अलावा कई सितारे जैसे अनुराग कश्यप, बोमन ईरानी, और मनोज वाजपेयी ने भी उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी।

फैंस ने भी कमेंट सेक्शन में लिखा

“ऐसे लोग बार-बार नहीं आते… उनकी आवाज़, उनकी सोच और उनकी सादगी याद रहेगी।”

फिल्मी सितारे हुए एकजुट

अमिताभ और अभिषेक बच्चन के अलावा, उद्योग जगत के अन्य दिग्गज जैसे रेखा, प्रसून जोशी, और रमेश सिप्पी भी अंतिम संस्कार में पहुंचे। सभी के चेहरे पर गहरा दुख झलक रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर फैंस ने लिखा “मां-बेटे दोनों को इतने दुखी देखकर दिल टूट गया।” “पियूष सर ने जो दिया, वो शब्दों की दुनिया में अमर रहेगा।”

कला की दुनिया में हमेशा जिंदा रहेंगे पियूष पांडे

पियूष पांडे ने भारतीय विज्ञापन जगत को एक नई पहचान दी। उनके आइकॉनिक कैंपेन जैसे ‘हर घर कुछ कहता है’, ‘चलो दिलदार चलें’ और ‘मिल्क का मज़ा अमूल के साथ’ — आज भी लोगों की जुबान पर हैं। उनकी सोच और भाषा ने भारतीय विज्ञापन को ग्लोबल स्तर पर सम्मान दिलाया। उनका जाना सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक युग का अंत है।

श्रद्धांजलि

“जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन अपनी कला से अमर हो जाते हैं।” पियूष पांडे हमेशा अपने शब्दों, मुस्कान और संवेदनशील दृष्टिकोण के जरिए याद किए जाएंगे।