  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Oct, 2025 10:38 AM
सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़: परिवार ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा...

नारी डेस्क: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को चार साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन इस मामले की गूंज आज भी थमी नहीं है। अब एक बार फिर यह केस सुर्खियों में है, क्योंकि सुशांत के परिवार ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परिवार का कहना है कि जांच अधूरी और एकतरफा है, इसलिए वे अदालत में इस रिपोर्ट को चुनौती देंगे।

 रिया चक्रवर्ती को मिली क्लीन चिट, परिवार ने जताई आपत्ति

CBI ने मार्च 2025 में अपनी दो क्लोजर रिपोर्टें दाखिल की थीं, जिनमें रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को किसी भी अपराध से क्लीन चिट दी गई थी। जांच एजेंसी ने कहा था कि सुशांत को धमकाने, मजबूर करने या उनकी संपत्ति हड़पने जैसे कोई प्रमाण नहीं मिले। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सुशांत ने रिया को अपने परिवार का हिस्सा माना था।

 वकील वरुण सिंह बोले – “सिर्फ दिखावा है रिपोर्ट”

सुशांत के परिवार की ओर से वकील वरुण सिंह ने इस रिपोर्ट को ‘सतही और अधूरी’ बताया। उनका कहना है कि अगर CBI सच में सच्चाई उजागर करना चाहती तो चैट रिकॉर्ड, तकनीकी डेटा, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट्स को पूरी तरह अदालत में पेश किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा कि परिवार अब इस रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा।

 रिपोर्ट में क्या कहा गया था?

CBI की मुख्य रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि सुशांत की मौत आत्महत्या थी, हत्या नहीं। रिपोर्ट में कहा गया कि जब 14 जून 2020 को सुशांत अपने बांद्रा फ्लैट में मृत पाए गए, उस समय घर में कोई आरोपी मौजूद नहीं था।
इसके अनुसार, रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शोविक 8 जून को घर छोड़कर चले गए थे और उसके बाद उन्होंने सुशांत से कोई संपर्क नहीं रखा। रिपोर्ट में कहा गया कि रिया ने ना फोन किया, ना संदेश भेजा, हालांकि शोविक ने 10 जून को सुशांत को व्हाट्सएप किया था।

 परिवार के आरोप – “CBI ने कई पहलुओं को नज़रअंदाज़ किया”

परिवार का कहना है कि रिपोर्ट में कई ऐसे अहम तथ्य हैं जिन्हें नज़रअंदाज़ किया गया। उन्होंने दावा किया कि सुशांत के मानसिक स्वास्थ्य, पेशेवर विवादों, और आर्थिक मामलों की गहन जांच नहीं की गई। परिवार को यह भी आपत्ति है कि रिया और अन्य आरोपियों के बयान और तकनीकी सबूत को सतही तौर पर देखा गया।

 कौन थे सुशांत के साथ आखिरी दिनों में?

CBI की रिपोर्ट के मुताबिक, सुशांत की बहन मीतू सिंह 8 जून से 12 जून तक उनके साथ रहीं। 12 जून के बाद वे वहां से चली गईं। वहीं, सुशांत की मैनेजर श्रुति मोदी फरवरी 2020 में पैर टूटने के बाद उनसे मिलने नहीं गई थीं। रिपोर्ट के अनुसार, 8 से 14 जून के बीच सुशांत ज्यादातर अकेले थे।

 अब आगे क्या?

अब परिवार इस मामले को न्यायालय में चुनौती देने जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक असली सच्चाई सामने नहीं आती, वे यह लड़ाई जारी रखेंगे। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक बार फिर से #JusticeForSushant के हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य आज भी लाखों लोगों के दिलों में सवाल बनकर जिंदा है  क्या कभी सच सामने आ पाएगा, यह अब अदालत ही तय करेगी।

  

