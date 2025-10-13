15 OCTWEDNESDAY2025 2:24:59 PM
अचानक हिली धरती, भागने लगे लोग, 5.7 तीव्रता से लगा भूकंप का झटका

नारी डेस्क:  रविवार शाम को फिलीपींस एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों से कांप उठा। लेयटे द्वीप के तट पर 5.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। भारतीय समयानुसार रात 10:35 बजे (स्थानीय समय 5:05 बजे) यह भूकंप आया। कई लोग डर के मारे घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए।

 केंद्र लेयटे द्वीप के पास, गहराई 10 किलोमीटर

फिलीपीन ज्वालामुखी एवं भूकंप विज्ञान संस्थान (Phivolcs) के अनुसार, भूकंप का केंद्र ताम्बोंगोन से 2 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व में और लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर था। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की सूचना नहीं है, लेकिन लेयटे और मिडिल विसाय क्षेत्र में झटके महसूस किए गए।

अधिकारियों ने जारी किया अलर्ट

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि वे आफ्टरशॉक्स की निगरानी कर रहे हैं और आपदा राहत टीमें अलर्ट पर हैं। सभी स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में सुरक्षा जांच के आदेश दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे शांत रहें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।

 हालिया दिनों में लगातार भूकंपों की मार

यह झटका 10 अक्टूबर को मिंडानाओ में आए 7.6 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कुछ ही दिन बाद आया है, जिसने सुनामी चेतावनी तक जारी करवाई थी। उस वक्त कई इलाकों में लोगों ने खुले मैदानों में रात बिताई थी। इसके अलावा, दो हफ्ते पहले सेबू द्वीप में आए 6.9 तीव्रता के भूकंप में 72 लोगों की मौत हुई थी और कई इमारतें ढह गई थीं।

 "रिंग ऑफ फायर" पर स्थित है फिलीपींस

विशेषज्ञों का कहना है कि फिलीपींस का यह इलाका “रिंग ऑफ फायर” पर स्थित है  यह वह क्षेत्र है जहां टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट आम हैं। यह दुनिया के सबसे भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहां फिलीपीन सागर प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट की गतियां लगातार भूकंपीय गतिविधि को प्रभावित करती हैं।

 लोग अब भी दहशत में, सरकार ने जारी की सलाह

भूकंप के बाद ताम्बोंगोन और आसपास के इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल गए। सरकार ने राहत दलों को तैयार रखा है और किसी भी आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर सक्रिय किए गए हैं। फिवोल्क्स के विशेषज्ञों ने कहा है कि “छोटे झटके सामान्य हैं, लेकिन एहतियात जरूरी है।”

  

