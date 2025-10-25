25 OCTSATURDAY2025 9:40:09 AM
काल बनकर आई कार, कुचल दिया सड़क किनारे चल रहे लोगों को, 5 की हुई दर्दनाक मौत

  • Updated: 25 Oct, 2025 08:49 AM
काल बनकर आई कार, कुचल दिया सड़क किनारे चल रहे लोगों को, 5 की हुई दर्दनाक मौत

नारी डेस्क:  आज के समय में इंसान की जिंदगी इतनी मामूली हो गई है कि कोई भी किसी भी वक्त जान ले सकता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहां एक तेज रफ़्तार कार ने पैदल यात्रियों को कुचल दिया, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और दो घायल हो गए। सवाल यह है कि उन लोगों का कसूर क्या था जो बेमौत मारे गए। 


पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायल पाच लोगों को शुक्रवार रात सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने सभी पाँचों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान बबली (33), भानु प्रताप (25), कमल (23), कृष्णा (20) और बंटेश (21) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि भानु प्रताप एक निजी कंपनी में पार्सल डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करता था। यह दुर्घटना न्यू आगरा थाना क्षेत्र में, केंद्रीय हिंदी संस्थान के आगे, नगला बूढ़ी के पास हुई।
 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार तेज़ रफ़्तार से चल रही थी और डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई और सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। इस दुर्घटना में सात लोग घायल हुए, जिनमें से पांच की मौत हो गई, जबकि राहुल और गोलू का इलाज चल रहा है। कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और गाड़ी ज़ब्त कर ली गई है। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि चालक नशे में था या लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। 
 

