वैज्ञानिकों की बड़ी खोज: सिंपल ब्लड टेस्ट से 10 साल पहले ही पता चल सकेगा कैंसर का खतरा

नारी डेस्क: कैंसर एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। दुनिया भर में होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में से एक कैंसर है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने ऐसी उम्मीद जगाई है जिससे आने वाले समय में इस बीमारी का बहुत पहले और सटीक पता लगाया जा सकेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े शोधकर्ताओं ने एक खास ब्लड टेस्ट (HPV-DeepSeek) विकसित किया है, जो लक्षण दिखने से 10 साल पहले ही कैंसर का पता लगा सकता है।

कैंसर का पता लगाना क्यों मुश्किल होता है?

अक्सर लोग कैंसर के शुरुआती लक्षणों को अनदेखा कर देते हैं। जब तक बीमारी सामने आती है, वह शरीर में फैल चुकी होती है। इसी वजह से इलाज देर से शुरू होता है और जान बचाना मुश्किल हो जाता है। कैंसर से जुड़ी एक बड़ी चुनौती यह भी है कि इसके लिए ज्यादातर मामलों में कोई शुरुआती स्क्रीनिंग टेस्ट उपलब्ध नहीं होता। खासकर एचपीवी (HPV) से जुड़े सिर और गर्दन के कैंसर में।

क्या है यह नया ब्लड टेस्ट – HPV-DeepSeek?

हार्वर्ड-एफिलिएटेड Mass General Brigham के वैज्ञानिकों ने जो टेस्ट बनाया है, उसे HPV-DeepSeek नाम दिया गया है। यह टेस्ट ब्लडस्ट्रीम में मौजूद ट्यूमर डीएनए के बेहद छोटे अंशों का पता लगाता है, जो कैंसर बनने से पहले ही शरीर में दिखाई देने लगते हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि यह टेस्ट लक्षण शुरू होने से 10 साल पहले तक कैंसर की पहचान कर सकता है, खासकर एचपीवी वायरस से जुड़े सिर और गर्दन के कैंसर का।

अमेरिका में बेहद आम है HPV से जुड़ा कैंसर

ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) अमेरिका में लगभग 70% सिर और गर्दन के कैंसर के मामलों के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी की जांच पहले से उपलब्ध है, लेकिन सिर और गर्दन के कैंसर के लिए अब तक कोई टेस्ट नहीं था। HPV-DeepSeek की खोज ने अब इस कमी को पूरा कर दिया है।

कितनी सटीक है यह जांच?

शोध के अनुसार, यह ब्लड टेस्ट 99% तक सटीकता (accuracy) के साथ शुरुआती स्टेज में कैंसर का पता लगा सकता है। यह टेस्ट Whole Genome Sequencing (होल-जीनोम सीक्वेंसिंग) तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे ट्यूमर डीएनए के सूक्ष्म कणों को ब्लडस्ट्रीम से पहचानना संभव हो जाता है। यह न केवल तेज है, बल्कि मौजूदा सभी जांचों से कहीं अधिक प्रभावी भी साबित हुआ है।

कैसे की गई रिसर्च

इस स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों ने Mass General Brigham Biobank से 56 लोगों के ब्लड सैंपल लिए इनमें से 28 लोग बाद में HPV-संबंधित सिर और गर्दन के कैंसर से पीड़ित हुए। बाकी 28 लोग पूरी तरह स्वस्थ थे। नतीजों में पाया गया कि HPV-DeepSeek ने 28 में से 22 कैंसर मरीजों में ट्यूमर डीएनए का पता लगा लिया, जबकि स्वस्थ लोगों के सभी सैंपल निगेटिव आए। यह इस बात का प्रमाण है कि टेस्ट न केवल सटीक बल्कि भविष्य में कैंसर पहचानने के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है।

वैज्ञानिकों का क्या कहना है?

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉ. डैनियल एल. फैडेन, जो इस शोध के मुख्य लेखक हैं, ने कहा “यह पहली बार है जब हम बिना किसी लक्षण वाले व्यक्ति में एचपीवी से जुड़े कैंसर का सटीक पता लगा पाए हैं। हमें उम्मीद है कि HPV-DeepSeek जैसे टूल्स आने वाले समय में कैंसर की शुरुआती पहचान और मरीजों की जीवन गुणवत्ता सुधारने में मददगार साबित होंगे।”

शुरुआती पहचान ही बचाव की कुंजी

कैंसर के इलाज में समय सबसे बड़ा हथियार है। अगर बीमारी को शुरुआती अवस्था में पकड़ लिया जाए, तो इलाज न केवल आसान बल्कि सफल भी होता है। HPV-DeepSeek जैसे टेस्ट इस दिशा में उम्मीद की नई किरण हैं जो भविष्य में कैंसर से लाखों जानें बचा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है। कैंसर या किसी भी गंभीर बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ से संपर्क करें।