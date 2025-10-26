26 OCTSUNDAY2025 5:28:39 PM
Satish Shah Death: पत्नी के लिए कराई थी किडनी ट्रांसप्लांट, निधन से पहले इस स्टार को...

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 26 Oct, 2025 10:04 AM
Satish Shah Death: पत्नी के लिए कराई थी किडनी ट्रांसप्लांट, निधन से पहले इस स्टार को...

 नारी डेस्क: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सतीश शाह के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है। ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ जैसे सुपरहिट शो से लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले सतीश शाह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जाने से इंडस्ट्री और फैंस दोनों ही बेहद दुखी हैं। सतीश शाह के दोस्तों ने उन्हें याद करते हुए कई पुराने किस्से साझा किए हैं। हाल ही में उनके करीबी दोस्त और एक्टर सचिन पिलगांवकर ने भी सतीश शाह से जुड़ी कुछ भावुक बातें बताईं, जिन्हें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं।

सचिन और सतीश की दोस्ती की कहानी

सचिन पिलगांवकर और सतीश शाह की दोस्ती साल 1987 में मराठी फिल्म ‘गम्मत जमात’ के दौरान हुई थी। सचिन ने बताया कि इस फिल्म से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई थी और उसके बाद दोनों एक-दूसरे के बहुत करीब आ गए। सचिन ने कहा  “हमने साथ में बहुत काम नहीं किया, लेकिन असल ज़िंदगी में हम फैमिली जैसे बन गए थे। सतीश और उनकी पत्नी मधु हमारे हर फंक्शन, हर पार्टी में शामिल होते थे। बिना उनके हमारी कोई भी खुशी पूरी नहीं होती थी।” पत्नी के लिए कराई थी किडनी ट्रांसप्लांट सचिन ने आगे बताया कि सतीश शाह अपनी पत्नी मधु शाह से बेहद प्यार करते थे। मधु अल्ज़ाइमर (Alzheimer’s) की बीमारी से जूझ रही थीं और सतीश उनकी बहुत देखभाल करते थे।

सचिन ने बताया 

“मधु जी की देखभाल करने के लिए ही सतीश ने इसी साल अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी, ताकि वो उन्हें और ज़्यादा समय तक संभाल सकें। वो बहुत स्ट्रॉन्ग और समर्पित इंसान थे।”

निधन से कुछ घंटे पहले किया था मैसेज

सतीश शाह की मौत ने उनके दोस्तों को गहरा झटका दिया है। सचिन ने बताया कि सतीश किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डायलिसिस पर थे, लेकिन तबीयत अब ठीक चल रही थी। “वो अक्सर मुझे मैसेज करते थे। 25 अक्टूबर की दोपहर 12:56 बजे भी उन्होंने मुझे मैसेज किया था। उस वक्त वो बिल्कुल सामान्य थे। कुछ ही घंटे बाद उनके निधन की खबर आई, जो बेहद चौंकाने वाली थी।”

इंडस्ट्री में शोक की लहर

सतीश शाह के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। उनके साथी कलाकार और फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सभी यही कह रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर, बल्कि एक प्यारे इंसान को खो दिया है।
 

