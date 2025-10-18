18 OCTSATURDAY2025 11:15:18 PM
  • Edited By vasudha,
  • Updated: 18 Oct, 2025 02:01 PM
'कपड़े पहन कर आ...',  क्रिकेटर की बहन के इस बयान पर बुरी तरह भड़के सलमान खान, लगाई क्लास

नारी डेस्क: सलमान खान 'वीकेंड का वार' में इस हफ्ते के प्रतियोगियों को अपनी बात कहने के लिए तैयार हैं, वहीं बिग बॉस के प्रशंसक बेसब्री से उनका घरवालों, खासकर मालती चाहर से उनके साथी प्रतियोगी नेहल चुडासमा पर किए गए "कपड़े पहनो" वाले कमेंट पर सवाल पूछने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। निर्माताओं द्वारा जारी किए गए नवीनतम प्रोमो में सुपरस्टार होस्ट मालती की आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मालती क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन है।


जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि हाल ही के एक एपिसोड में घर में "सूजी के हलवे" को लेकर ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के दौरान, मालती ने एक अनुचित टिप्पणी की जो किसी को भी पसंद नहीं आई। उन्होंने अपनी साथी प्रतिभागी से कहा- "अगली बार कपड़े पहनकर बात करना।" इस टिप्पणी से नेहल नाराज़ हो गईं और उन्होंने तुरंत मालती से बात की और उनके शब्दों को अपमानजनक बताया। इस बहस में बसीर और कुनिका जैसे अन्य प्रतिभागी भी शामिल हो गए। बसीर ने गुस्से में मालती से कहा- "क्या तुम्हें किसी ने कुछ नहीं सिखाया? क्या तुम आगरा की किसी छोटी सी झोपड़ी से हो? मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा!"


 प्रोमो में 'दबंग' अभिनेता मालती की टिप्पणी के लिए उन पर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो मालती ने समझाने की कोशिश की कि एयर कंडीशनर बहुत ठंडा था, और उनका मतलब बस इतना था कि नेहल को ज़्यादा कपड़े पहनने चाहिए। हालांकि, उनका तर्क सलमान को पसंद नहीं आया, जो स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं हुए। चिढ़ते हुए सलमान ने घर के सदस्यों से पूछा-  "कितनों को लगता है कि ये एकदम बकवास था?  घर में हर कोई उनकी बात से सहमत था। मेजबान ने तब कहा, "मालती, तुम गालियां देने के बाद भाग जाती हो। अगर तुम किसी पर हमला करती हो, तो खुद पर भी हमला करना सीखो" सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला बिग बॉस 19, रात 9 बजे जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होगा और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा।
 

