"लाइन क्रॉस मत करना..." वीकेंड का वार में Bigg Boss के इस कंटेस्टेंट पर बुरी तरह भड़के सलमान खान

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 25 Oct, 2025 02:41 PM

नारी डेस्क: 'बिग बॉस 19' का आगामी एपिसोड ड्रामा से भरपूर होने वाला है क्योंकि होस्ट सलमान खान, प्रतियोगी फरहाना भट्ट को उनकी साथी घर की सदस्य नीलम गिरी के बारे में की गई टिप्पणी के लिए आड़े हाथों लेते हुए दिखाई देंगे। 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान अपने  घर में तनाव को दूर करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान उन्होंने फरहाना को फटकार लगाते हुए अपनी भाषा का ध्यान रखने की चेतावनी दी है। 


शनिवार को निर्माताओं द्वारा साझा किए गए नए प्रोमो में, सलमान हल्के-फुल्के लहजे में बातचीत शुरू करते हैं और गाते हैं, "दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा"तान्या मित्तल और नीलम गिरी की दोस्ती की ओर इशारा करते हुए, जो इस सप्ताह की शुरुआत में हिट हो गई थी। फिर वह कहते हैं, "नीलम सब लोग आपकी और तान्या के लड़ाई में अपनी रोटियां सेक रहे थे। पता है ऐसा क्यों हो रहा था? रोटियां दिखाने के लिए चूल्हा जो था, वो खुद आपने ही जलाया था। 


प्रोमो में अभिनेता कहते हैं, "नाचनेवाली, ये जो बम डाला है आपने..." जिस पर फरहाना घबराकर हंसती हैं। फिर सलमान का लहजा गंभीर हो जाता है और वह उन्हें चेतावनी देते हैं, "लाइन क्रॉस मत करना, फरहाना।"  जो लोग नहीं जानते, उनके लिए पहले यह पिछले हफ़्ते फ़रहाना और नीलम के बीच किचन में फ़रहाना की एक टिप्पणी को लेकर तीखी बहस हुई।  इस बीच, शो घर के बाहर भी दर्शकों का दिल जीत रहा है, जहाँं घरवाले अपने-अपने कैंप बना रहे हैं। इस साल की थीम 'घरवालों की सरकार' है। गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, बसीर अली, मालती चाहर, नेहल चुडासमा, मृदुल, फरहाना भट्ट, प्रणित मोरे और शहबाज बदेशा सहित लोकप्रिय नाम बिग बॉस ट्रॉफी की दौड़ में हैं।
 

