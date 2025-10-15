Diwali की खुशी में अपनों को ना भेजें ये Cancer वाला Gift!

नारी डेस्कः भारत के प्रमुख त्योहारों में दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है जिसका हर किसी कोइंतजार रहता है। दिवाली पर लोग अपने दोस्त रिश्तेदारों को गिफ्ट भी देते हैं। किचन से लेकर ज्वैलरी तक, जरूरत के हिसाब से हर तरह की चीजें गिफ्ट की जाती है लेकिन गिफ्ट देने से पहले एक बात का ध्यान जरूर कि जो गिफ्ट आप देने जा रहे हैं वो कैंसर को बढ़ावा तो नहीं दे रहे क्योंकि कुछ गिफ्ट आइटम ऐसे होते हैं जिनमें कैंसर बढ़ाने वाले रसायन हो सकते हैं या स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर कर सकते हैं। अगर हम सतर्क रहें, तो गिफ्टिंग के दौरान आप अपने प्रियजनों की सेहत की रक्षा कर सकते हैं।

ऐसे गिफ्ट आइटम जो कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं...

नॉन-स्टिक कुकवेयर या प्लास्टिक के बर्तन

बहुत से लोग बर्तन और क्रॉकरी गिफ्ट करते हैं। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन गिफ्ट कर रहे हैं तो ना करें क्योंकि ये काले रंग के बर्तन किसी भी तरह से सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है। नॉन-स्टिक कुकवेयर, विशेषकर जिन पर टेफ्लॉन कोटिंग होती है, अधिक तापमान पर पीएफओए (PFOA) नामक हानिकारक केमिकल रिलीज कर सकता है, जो कैंसर का कारण बन सकता है। इसके विकल्प के रूप में स्टेनलेस स्टील या कच्चा लोहा इस्तेमाल करें।





प्लास्टिक कंटेनर

प्लास्टिक के बर्तन या डिब्बे भी गिफ्ट ना करें। माइक्रोवेव में प्लास्टिक कंटेनर का उपयोग करने से उसमें मौजूद बीपीए (BPA) और फेथलेट्स जैसे रसायन भोजन में मिल सकते हैं, जो कि हार्मोनल असंतुलन और कैंसर का कारण बन सकते हैं। कांच या स्टील के कंटेनर का प्रयोग बेहतर होता है।

सिंथेटिक कलर्स और प्लास्टिक डेकोर आइटम

प्लास्टिक की सजावट, चमकीले रंगों वाले प्लास्टिक बॉल्स, पेंडैंट्स आदि जिनमें वसूली (recycled) प्लास्टिक इस्तेमाल हो, उनमें ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट (BFRs), लेड या कैडमियम हो सकते हैं। रंगीन ग्लेज़्ड सेरामिक्स या ग्लास वायर्स पर गोल्ड, रेड , ऑरेंज रंगों के लिए कैडमियम का उपयोग हो सकता है, समय के साथ ये रंगीलापन और ग्लेज़ टूट सकता है और ये टॉक्सिन शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।

कैमिकल युक्त पैकेजिंग आइटम्स

प्लास्टिक रैप, कार्डबोर्ड पैकेज़िंग, बॉक्स कवर आदि जिनमें फॉस्फोरस, PVC, या अन्य किस्म के केमिकल कोटिंग हो सकते हैं। ये केमिकल जैसे phthalates, bisphenols आदि ब्रेस्ट कैंसर और अन्य रोगों से जुड़े पाए गए हैं। मिठाइयाँ या खाने से जुड़े गिफ्ट जिनमें non-food-grade पैकेजिंग हो या metallic एल्यूमिनियम फ़ॉयल का उपयोग हो, या silver/varakh (चांदी की परत) जो अशुद्ध हो।

सुगंधित मोमबत्तियां ( scented candles)

सुगंधित मोमबत्तियाँ जिनमें synthetic perfumes, paraffin wax हो सकते हैं, ये जलने पर हानिकारक सल्फर ऑक्साइड, bekannte VOCs (volatile organic compounds) छोड़ सकते हैं। ये वायु प्रदूषण बढ़ा सकते हैं और फेफड़ों पर विपरीत असर कर सकते हैं।

डिब्बाबंद और प्रोसेस्ड फूड्स

ज्यादा चीनी, ट्रांस फैट आदि वाले पैकेज्ड फूड सेगमेंट गिफ्ट ना करें। डिब्बाबंद और प्रोसेस्ड फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स होते हैं, जो लंबे समय तक सेवन करने पर कैंसरकारी प्रभाव डाल सकते हैं। ताजा भोजन और घर पर तैयार भोजन करना सेहत के लिए लाभदायक है। हल्की या अच्छी तरह जांच नहीं की गई मिठाइयां, पैकेज्ड स्नैक्स जिनमें preservatives, artificial colours/bleaching agents हो। उदाहरण के लिए UP में मिठाइयों में bleaching powder और non-food substances मिलाने की रिपोर्ट हुई है।

गिफ्ट के लिए सुरक्षित विकल्प चुनें

सजावट या होम डेकोर लेते समय नेचुरल मेटेरियल जैसे लकड़ी, मिट्टी, कच्चा कपड़ा (cotton, jute), काग़ज़ (recycled paper) इत्यादि चुनें।

ग्लेज़्ड सेरामिक्स या glassware लेते समय यह सुनिश्चित करें कि glazing food-grade हो और heavy-metal-free हो।

पैकेजिंग ऐसी हो जिसमें बिस्फेनॉल-A (BPA), फथलेट्स आदि कम हों। गिफ्ट में खाने वाले आइटम हों तो उनके पैकिंग लेबल देखें।

सुंगधित मोमबत्तियां हों तो नेचुरल वेक्स से बने हों, synthetic fragrance कम हो।

गिफ्टेड कपड़े या वस्त्र हों तो dye-free / low-toxic dyes वाले हो।