हटा लें थाली से ये चीजें, वरना हार्ट हो सकता है फेल..कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, जानलेवा है बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड

  • Updated: 23 Oct, 2025 12:22 PM
नारी डेस्क:   दिल की बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और आमतौर पर लोग सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ही इसका जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ट्राइग्लिसराइड (Triglycerides) भी उतना ही खतरनाक होता है  बल्कि कई बार ज्यादा। ये खून में मौजूद एक तरह का फैट (वसा) होता है, जो अगर बढ़ जाए तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पैंक्रियाटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। आइए जानते हैं विस्तार से कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, कैसे बढ़ता है और किन घरेलू उपायों और डाइट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है।

 ट्राइग्लिसराइड क्या होता है?

ट्राइग्लिसराइड्स हमारे खून में पाए जाने वाले लिपिड (वसा) का एक प्रकार हैं। जब हम ज्यादा कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो शरीर इन अतिरिक्त कैलोरी को ट्राइग्लिसराइड में बदलकर फैट सेल्स में स्टोर कर देता है। जब शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, तो ये फैट टूटकर एनर्जी देता है। लेकिन अगर आप जितनी कैलोरी बर्न करते हैं उससे ज्यादा खाते हैं  खासकर मीठा, जंक फूड या अल्कोहल, तो ये वसा जमा होती जाती है और ब्लड में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है। यह ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकता है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई बीपी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

शरीर में क्यों बढ़ता है Triglycerides का स्तर, जानिए कैसे करें कम

 ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के छिपे कारण

खराब डाइट: रिफाइंड ग्रेन, जंक फूड, चीनी, और फास्ट फूड ट्राइग्लिसराइड को तेजी से बढ़ाते हैं। दिन में कई बार प्रोसेस्ड फूड खाने से मौत का खतरा भी 60% तक बढ़ सकता है।

अधिक शराब पीना: शराब में मौजूद अतिरिक्त शुगर और कैलोरी लीवर में जाकर ट्राइग्लिसराइड को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं।

नींद की कमी: जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, जो ब्लड प्रेशर, मोटापा और डायबिटीज का खतरा बढ़ाते हैं — ये सभी ट्राइग्लिसराइड को ऊपर ले जाते हैं।

स्ट्रेस: तनाव से शरीर में सूजन और लीवर में “VLDL कोलेस्ट्रॉल” बढ़ता है, जिससे ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ जाता है।

जेनेटिक कारण: कुछ लोगों में फैमिली हाइपरट्राइग्लिसरिडेमिया नाम की जेनेटिक स्थिति होती है, जिसमें यह वसा स्वाभाविक रूप से अधिक बनती है। ऐसे मामलों में लेवल 4000 mg/dL तक जा सकता है।

दवाइयों के साइड इफेक्ट: कुछ दवाइयां (जैसे स्टेरॉइड्स, बीटा ब्लॉकर्स, या हार्मोनल दवाएं) ट्राइग्लिसराइड को 5% से 200% तक बढ़ा सकती हैं।

ट्राइग्लिसराइड को कैसे कम करें

रोजाना व्यायाम करें: हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉक, योग या साइक्लिंग करें। इससे शरीर फैट बर्न करता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल घटता है।

चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचें: सफेद ब्रेड, मिठाइयां, कोल्ड ड्रिंक और नमकीन स्नैक्स छोड़ दें। इनसे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और वसा जमा होती है।

वजन नियंत्रित रखें: बॉडी फैट बढ़ने से ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है। वजन घटाने पर यह लेवल 20–30% तक कम हो सकता है।

हेल्दी फैट्स चुनें: सरसों, ऑलिव या नारियल तेल जैसे हेल्दी फैट्स का सेवन करें। ओमेगा-3 फैटी एसिड (मछली में पाया जाने वाला) ट्राइग्लिसराइड कम करने में मददगार है।

शराब का सेवन कम करें: हफ्ते में एक या दो बार से ज्यादा शराब न पिएं। शराब ट्राइग्लिसराइड को सबसे तेजी से बढ़ाती है।

डॉक्टर की सलाह लें: अगर लाइफस्टाइल बदलने के बाद भी लेवल कंट्रोल में नहीं आता तो डॉक्टर फाइब्रेट्स, ओमेगा-3 सप्लीमेंट या स्टैटिन्स जैसी दवाइयां दे सकते हैं।

इन फूड्स से दूर रहें (हाई ट्राइग्लिसराइड में नुकसानदायक)

तले हुए और जंक फूड्स

मिठाइयां, डेजर्ट्स, और शुगर ड्रिंक्स

रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट (सफेद चावल, मैदा, पास्ता)

अल्कोहल

फुल फैट डेयरी, घी और रेड मीट

ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए बेस्ट 5 फूड्स

सोया चंक्स: इसमें प्लांट प्रोटीन और कम फैट होता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाकर ब्लड फैट लेवल को संतुलित रखता है।

फैटी फिश (जैसे सैल्मन, टूना): इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और हृदय को मजबूत बनाता है।

एवाकाडो: इसमें गुड फैट (मोनोअनसेचुरेटेड फैट) होता है जो खराब वसा को घटाता है और ब्लड लिपिड को संतुलित करता है।

नारियल तेल: सीमित मात्रा में नारियल तेल लेने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और खराब वसा घटती है।

लहसुन: इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-लिपिड एजेंट ब्लड फैट को कम करते हैं और ब्लड फ्लो बेहतर करते हैं।

ट्राइग्लिसराइड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आपके दिल की सेहत का संकेत है। अगर यह 150 mg/dL से ज्यादा है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं।
संतुलित डाइट, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव-मुक्त जीवनशैली अपनाकर आप इस अदृश्य दुश्मन को नियंत्रित कर सकते हैं।

याद रखें – स्वस्थ दिल ही लंबी और खुशहाल जिंदगी की असली पहचान है।  

