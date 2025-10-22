23 OCTTHURSDAY2025 1:27:33 AM
Bigg Boss के इस कंटेस्टेंट ने परिणीति चोपड़ा के बेटे को बताया 'दिव्य संकेत'

  • Edited By vasudha,
  Updated: 22 Oct, 2025 05:10 PM
Bigg Boss के इस कंटेस्टेंट ने परिणीति चोपड़ा के बेटे को बताया 'दिव्य संकेत'

नारी डेस्क: "बिग बॉस 15" में अपनी उपस्थिति के लिए मशहूर राजीव अदातिया ने परिणीति चोपड़ा के बेटे के जन्म पर अपनी खुशी साझा की है। इंस्टाग्राम पर अपनी नवीनतम पोस्ट में, उन्होंने अभिनेत्री के जन्मदिन से कुछ दिन पहले हुए इस आगमन को "दिव्य संकेत" बताया। आज परिणीति के 37वें जन्मदिन पर राजीव ने अभिनेत्री के लिए एक भावुक नोट लिखा। 

अपनी तस्वीरों की श्रृंखला साझा करते हुए राजीव लिखा- “सबसे प्यारी, सबसे वास्तविक और जमीन से जुड़ी आत्माओं में से एक को मेरी सबसे प्यारी @parineetichopra को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा एक ऐसी रोशनी रही हैं, परी इतना प्यार, हंसी, करुणा और उस खूबसूरत ऊर्जा से भरी हुई है जो आपके आस-पास के सभी लोगों को उत्साहित करती है। आप वही हैं चाहे आप कैमरे के सामने हों या दोस्तों के साथ चुपचाप बैठे हों, वास्तविक, विनम्र और इतने शुद्ध हृदय वाले।” 

राजीव अदातिया ने कहा, “न केवल आप एक अविश्वसनीय दोस्त हैं, बल्कि वास्तव में उन सबसे दयालु लोगों में से एक हैं जिन्हें मैंने कभी जाना है। आप सुनते हैं, आप परवाह करते हैं, आप गहराई से प्यार करते हैं और यह इस दुनिया में एक दुर्लभ गुण है। कोई दिखावा नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस आप सरल, ईमानदार और दिल से भरी हुई। और भगवान वास्तव में आपके दिल को जानते थे, और इसीलिए उन्होंने आपको आपके जन्मदिन से ठीक दो दिन पहले आपके बच्चे के साथ सबसे कीमती उपहार दिया। 
अदातिया ने आगे लिखा- "यह जन्मदिन बेहद खास हो, खुशी, शांति, हंसी और उन नन्ही-नन्ही खिलखिलाहटों से भरा हो जो आपकी दुनिया को और भी रोशन कर देंगी। आप दुनिया की सारी खुशियों से कम किसी और चीज़ की हक़दार नहीं हैं। हमेशा प्यार करता हूं, आप जैसी महिला हैं उस पर और आपके आगे के खूबसूरत सफ़र पर हमेशा गर्व करता हूं। बहुत हो गई भावुक बातें, अब हमारा पाइनएप्पल और जलपीनो पिज्जा कहां है!! एक बार फिर जन्मदिन मुबारक हो! ढेर सारा प्यार!! @parineetichopra।" परिणीति चोपड़ा की मां रीना चोपड़ा और भाई शिवांग चोपड़ा ने भी अपने प्यार और गर्व का इज़हार करते हुए भावुक संदेश साझा किए।

