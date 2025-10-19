दिवाली का मजा किरकिरा करेगा मौसम,  यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी

नारी डेस्क: दिवाली पर भी बारिश का कहर थमने वाला नहीं है, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में धुंध छाई रहेगी, हालांकि बारिश से यहां राहत है। इसके अलावा तमिलनाडु में चार दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है।



अगले 4 दिन भारी

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) चेन्नई ने दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के बाद अगले चार दिनों में पूरे तमिलनाडु में व्यापक बारिश की भविष्यवाणी करते हुए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है। रविवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कई हिस्सों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। एक या दो स्थानों पर, विशेष रूप से कोयंबटूर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों और नीलगिरी, इरोड, तिरुप्पुर, थेनी, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्नियाकुमारी जिलों में भारी बारिश की भी संभावना है।





यहां बारिश का अलर्ट जारी

सोमवार (20 अक्टूबर) के लिए, पूर्वानुमान में चेंगलपट्टू, विल्लुपुरम, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवरूर, तंजावुर, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, कल्लाकुरिची और कोयंबटूर और इरोड जिलों के कुछ हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा का संकेत दिया गया है। मदुरै, डिंडीगुल और विरुधुनगर के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और कराईकल में भी मध्यम बारिश होने की संभावना है। 21 अक्टूबर को विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और पुदुचेरी-कराइकल के कुछ इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद है।



22 अक्टूबर के लिए रेड अलर्ट जारी

उत्तरी तटीय तमिलनाडु के लिए 22 अक्टूबर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवल्लूर, चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, विल्लुपुरम और रानीपेट ज़िलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कुड्डालोर, कल्लाकुरिची, तिरुवन्नामलाई, तिरुपत्तूर और वेल्लोर में भी भारी बारिश हो सकती है। चेन्नई में, आसमान आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और बिजली के साथ, हो सकती है।