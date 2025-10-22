22 OCTWEDNESDAY2025 5:02:00 PM
पंजाबी सिंगर तेजी कहलों पर कनाडा में फायरिंग, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी

नारी डेस्क: कनाडा में रह रहे पंजाबी सिंगर तेजी कहलों पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हमले में उनके पेट में गोलियां लगी हैं और वे घायल हैं। घटना के बाद सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा गैंग से जुड़े गैंगस्टर महेन्द्र सरन ने एक पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली।

उसने लिखा 

“तेजी कहलों पर हमला हमने करवाया है। ये हमारे दुश्मनों को हथियार सप्लाई करता था और मुखबरी करता था।” इस पोस्ट के बाद पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में हलचल मच गई है और फैंस तेजी की सलामती की दुआ कर रहे हैं।  पोस्ट में दी गई धमकी  ‘अगली बार जान जाएगी’ गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर एक और धमकी भरी पोस्ट डालते हुए लिखा  “इस बार तो चेतावनी दी है, अगर आगे से कुछ किया तो जान ले लेंगे। जो भी हमारे दुश्मनों का साथ देगा, उसका भी वही हाल होगा।” इस पोस्ट में गैंग के अन्य सदस्यों राहुल रिनाउ और विक्की फलवान के नाम का भी जिक्र किया गया है। यह साफ संकेत है कि यह हमला एक सोची-समझी गैंगवार का हिस्सा था।

कनाडा में बढ़ते गैंगवार से डरे सेलेब्स

कनाडा में भारतीय सेलेब्स पर हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा। हाल ही में कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर और यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर भी फायरिंग की घटनाएं सामने आई थीं। इन घटनाओं से यह साफ है कि भारतीय सिलेब्रिटीज़ को गैंगवार के जरिए निशाना बनाया जा रहा है और यह ट्रेंड चिंताजनक होता जा रहा है।

 तेजी कहलों की हालत पर नजर, जांच जारी

अभी तक सिंगर तेजी कहलों की हेल्थ को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फायरिंग की घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि हमला व्यक्तिगत रंजिश के कारण हुआ या किसी बड़े गैंगवार का हिस्सा है।

   

