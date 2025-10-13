झूठ बोलकर ऑफिस से छुट्टी लेना क्या पाप है? सुनिए इस पर क्या कहा प्रेमानंद महाराज जी ने

नारी डेस्क: वैसे तो झूठ बोलना पाप माना जाता है, लेकिन कई बार इंसान को मजबूरी में भी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। नौकरी करने वालों को कभी ना कभी छुट्टी के लिए झूठ बोलना ही पड़ता है। ऐसे में किसी ने संत प्रेमानंद महाराज जी से ही ये सवाल कर लिया कि छुट्टी के लिए झूठ बोलना सही है या गलत तो इस पर महाराज जी ने बेहद ही शानदार जवाब दिया है।



सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीे एक वीडियो में प्राइवेट कंपनी में कार्यरत एक व्यक्ति प्रेमानंद महाराज जी से कहता है- ‘कई बार आवश्यक काम हो तो भी हमें छुट्टी नहीं मिल पाती, लेकिन दादी, फूफा या अन्य किसी रिश्तेदार की मौत का बहाना बनाने पर तुरंत छुट्टी मिलती है। यानी कि ऑफिस से सच बोलकर छुट्टी मांगने पर छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन झूठ बोलने पर तुरंत मिल जाती है। व्यक्ति ने कहा कि वो आज भी ऑफिस में झूठ बोलकर आया है, तो क्या झूठ बोलकर छुट्टी लेना पाप है’ ?



यह सुनते ही महाराज जी जोर सं हंस पड़े। उन्होंने कहा- ‘झूठइ लेना झूठइ देना, झूठइ भोजन झूठ चबेना.’ चाहे कुछ भी हो झूठ बोलना पाप है। प्रेमानंद महाराज ने एक श्लोक कहा- ‘सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जांके हृदय ताप है. तांके हृदय आप.’ । इसके साथ ही उन्होंने कहा- भजन, धाम और भगवत को प्राप्त करने के लिए बोला गया झूठ, झूठ नहीं होता। वह हते हैं कि- भागवतिक कार्यों के लिए झूठ बोलने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सांसारिक कामों के लिए झूठ बोलने से बचना चाहिए।

