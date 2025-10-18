भक्तों की खुशी के लिए फिर से पदयात्रा पर निकले प्रेमानंद महाराज, इस बार हुआ कुछ बदलाव

नारी डेस्क: मथुरा-वृन्दावन में पूज्य संत श्री प्रेमानन्द महाराज जी की पदयात्रा को लेकर नई जानकारी सामने आई है। अब महाराज जी अपनी यात्रा एक ओर से पैदल करेंगे जबकि वापसी वह अपनी गाड़ी से आश्रम जाएंगे। महाराज जी के दर्शनों के लिए हर रोज़ हज़ारों भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है, जो उनकी एक झलक पाने को आतुर रहते हैं। भक्तों की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।



शुक्रवार को भक्तों की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं रहा जब महाराज जी पहले की तरह श्रीहित केली कुंज आश्रम से राधा टीला तक की पदयात्रा पर निकले। पूरा मार्ग 'राधे-राधे' के जयकारों से गूंज उठा। प्रेमानन्द जी को अपने बीच पाकर भक्त बेहद खुश नजर आए। इस दौरान महाराज जी ने हाथ जोड़कर भक्तों के अभिवादन को स्वीकार किया।



ऐसे में भीड़ इतनी अधिक हो गई कि प्रशासन और आश्रम के सेवादारों के लिए व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया। ऐसे में आश्रम की तरफ से यह फैसला लिया गया कि वापसी की यात्रा वे अपनी डिफेंडर गाड़ी से करेंगे। वहीं इससे पहले वृंदावन के एक संत महाराज प्रेमानन्द जी का हाल जानने आश्रम में पहुंचे। ऐसे में प्रेमानन्द जी ने उनके पांव धोए और उन पर पुष्प अर्पित किये।



प्रेमानंद महाराज जी पिछले कई वर्षों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज (PKD) नामक आनुवंशिक बीमारी है, जिसके कारण उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। हाल ही में, एक वीडियो में प्रेमानंद जी ने कहा- "दोनों किडनी फेल हैं, ठीक क्या होना है अब तो जाना है।" इससे उनके स्वास्थ्य को लेकर भक्तों में चिंता बढ़ गई थी। कई भक्तों ने उनकी किडनी दान करने की पेशकश की है, लेकिन प्रेमानंद जी ने इसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया है, उनका कहना है कि वे किसी को कष्ट नहीं देना चाहते।

