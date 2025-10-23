23 OCTTHURSDAY2025 7:08:12 PM
वृंदावन में लौटी रौनक,  लंबे इंतजार के बाद प्रेमानंद जी ने फिर शुरू की पदयात्रा

नारी डेस्क: वृंदावन की गलियां एक बार फिर राधे नाम से गूंज उठी।  लंबे इंतजार के बाद वाे क्षण आ ही गया जब संत प्रेमानंद जी महाराज भक्तों के बीच पहुंचे। स्वास्थ्य कारणों से रोकी गई संत प्रेमानंद महाराज की नियमित पदयात्रा आज सुबह पुन: शुरू हुई, जिसके बाद वृंदावन का माहौल ही बदल गया।  महाराज जी को अपने बीच पाकर भक्त खुशी से झूम उठे। 

महाराज जी पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे थे, जिसके कारण उनकी  रात्रिकालीन पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। दूर- दूर से आए श्रद्धालु महाराज जी के दर्शन ना हो पाने के कारण मायूम होकर लौट रहे थे। कल रात जैसे ही श्री हित राधा केलिकुंज आश्रम से सुनरख तिराहे तक महाराज जी ने पदयात्रा शुरू की, तो  भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर तरह बस राधे- राधे की गूंज सुनाई दे रही थी। 

भक्तजनों ने पूरे मार्ग पर  पुष्प वर्षा कर अपने प्रिय संत का जोरदार स्वागत किया। हालांकि महाराज जी के साथ चल रहे अनुयायी लगातार भक्‍तों से अपील कर रहे थे कि महाराज के स्‍वास्‍थ्‍य को ध्‍यान में रखते हुए उनके ऊपर फूल न फेंकें। उन फूलों को रास्‍ते में बिछाने की सलाह दी जा रही थी।  भक्तों के प्रेम को देख प्रेमानंद महाराज भी भावुक नजर आए और अत्यंत सहजता के साथ अभिवादन स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया।

